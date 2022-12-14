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Рельсы, мосты и семена: одна из европейских стран предоставит Украине помощь на сто тысяч евро

Известно, что Франция отправит Украине не деньги, а купленные на них генераторы, семена, рельсы и строительные материалы

сегодня, 19:24
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Во время международной конференции, которая состоялась вчера, 13 декабря стало известно, что страны Европейского Союза, Соединенные Штаты и другие дружественные Украине державы намерены предоставить Украине 1 миллион евро помощи, чтобы та смогла пережить зиму. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.

Рельсы, мосты и семена: одна из европейских стран предоставит Украине помощь на сто тысяч евро

фото тематическое, из открытых источников

Во время видео-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским успело пообщаться большое количество политиков со всего мира. В частности, говорится в заявлении, между украинским главнокомандующим и президентом Франции Эммануэлем Макроном завязался довольно интересный диалог. Во время разговора европейский коллега Зеленского пообещал передать от своей страны Украине порядка 100 тысяч евро финансовой помощи.

Как выяснилось, Франция действительно намерена помочь Украине, выделив солидную сумму со своего бюджета. Однако, уточняют, СМИ, деньги будут выделены Макроном лишь на закупку необходимых того, в чем действительно нуждается Украина. В частности, Франция намерена закупить 20 тонн железнодорожных рельсов, ранее разрушенных российскими бомбами, строительные материалы для ремонта мостов, а также семена, которые украинские фермеры смогут использовать для засева полей весной.

В данном контексте стоит отметить, что Франция не единственная страна, пообещавшая предоставить помощь Украине. В общей сложности, по итогам видео-конференции было решено перевести Украине (в виде денег и товаров) более 1 миллиарда евро.

Напомним, ранее мы сообщали, что в польском городе Катовице был открыт первый в стране центр помощи украинским беженцам. Его открытие запланировано во всех населенных пунктах, где проживает наибольшее количество переселенцев. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29261149,swiat-pomaga-ukrainie-przetrwac-zime-generatory-pradu-20-tysiecy.html
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