Решится ли РФ атаковать Олимпиаду во Франции. Макрон дал ответ

Эммануэль Макрон сообщил, что он не сомневается в том, что действия страны-агрессора будут нацелены против Олимпийских игр в Париже, которые должны состояться уже летом.

Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос, будет ли РФ атаковать Олимпийские игры, Макрон ответил: "Я не сомневаюсь, в том числе с точки зрения информации".

Как отмечает издание, слова президента Франции на сегодняшний день являются наиболее откровенным признанием того, что присутствуют иностранные угрозы безопасности или беспрепятственному проведению игр.

Reuters подчеркивает, что в этом году Олимпийские игры будут проходить на сложном глобальном фоне: война России в Украине и конфликт Израиля с ХАМАСом в Газе. Именно эти конфликты усложнят усилия по обеспечению безопасности Олимпиады.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время позиция президента Франции Эммануэля Макрона ужесточилась в отношении России и ее захватнической войны в Украине. Он подчеркнул, что Россия должна проиграть и даже не исключил, что войска Западных стран могут быть введены в Украину. При этом во Франции обсуждают идею с введением военного контингента в Украину, в частности, его численность, а также где он будет расположен.

При этом в РФ не исключили, что такие жесткие заявления Макрон начал делать после получения определенного рода разъярившей его информации. Вероятно, речь идет о том, что российский диктатор Владимир Путин может приказать атаковать Париж во время проведения Олимпийских игр. Кстати, ударами по Парижу и уничтожением французских военных Макрону пригрозили и в МИДе страны-агрессора.