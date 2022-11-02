Россия отправила во Францию спецгруз весом 200 тонн для ядерной программы

Российская Федерация в рамках ядерной программы ITER отправила Франции магнит весом 200 тонн и диаметром около 9 метров. Таким образом, Россия продолжает участие в международных научных проектах, несмотря на санкции, которые она получила из-за войны в Украине.

Корабль на котором отправят русский магнит во Францию. Фото из открытых источников

Оборудование от российского ядерного агентства "Росатом" отправилось 31 октября из порта Санкт-Петербурга. До французского Марселя груз должен добраться через Амстердам через две недели. Магнит должен быть доставлен еще в мае, но из-за санкций согласия на транспортировку смогли получить только осенью.

"Если это сотрудничество будет остановлено — проиграют все: и Россия, и международное сообщество", — сообщил один из авторов российского магнита Андрей Медников.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – это проект, в котором участвуют более 30 стран, среди которых Россия, США, Франция, Индия, Япония, Китай и другие. Главной задачей научных работ ITER является проведение управляемого ядерного синтеза. Таким образом, ученые смогут получить большое количество энергии. Научная программа была создана после встречи президента США Рональда Рейгана и лидера СССР Михаила Горбачева в 1985 году.

После полномасштабного вторжения Россию исключили из многих интернациональных проектов, а из неких русская Федерация сама ушла. Например, по совместному между Россией и Западом проекту Международной космической станции. Но в программе ITER РФ продолжает работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сообщила США о проведении ядерных учений на своих территориях.

Также "Комментарии" писали о том, что США отправляет тактическое ядерное оружие в Европу . Такое решение было принято из-за постоянных заявлений Путина и его окружения по поводу применения ядерного оружия.

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