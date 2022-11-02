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Россия отправила во Францию спецгруз весом 200 тонн для ядерной программы

сегодня, 16:39
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Автор:

Slava Kot

Российская Федерация в рамках ядерной программы ITER отправила Франции магнит весом 200 тонн и диаметром около 9 метров. Таким образом, Россия продолжает участие в международных научных проектах, несмотря на санкции, которые она получила из-за войны в Украине.

Россия отправила во Францию спецгруз весом 200 тонн для ядерной программы

Корабль на котором отправят русский магнит во Францию. Фото из открытых источников

Оборудование от российского ядерного агентства "Росатом" отправилось 31 октября из порта Санкт-Петербурга. До французского Марселя груз должен добраться через Амстердам через две недели. Магнит должен быть доставлен еще в мае, но из-за санкций согласия на транспортировку смогли получить только осенью.

"Если это сотрудничество будет остановлено — проиграют все: и Россия, и международное сообщество", — сообщил один из авторов российского магнита Андрей Медников.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – это проект, в котором участвуют более 30 стран, среди которых Россия, США, Франция, Индия, Япония, Китай и другие. Главной задачей научных работ ITER является проведение управляемого ядерного синтеза. Таким образом, ученые смогут получить большое количество энергии. Научная программа была создана после встречи президента США Рональда Рейгана и лидера СССР Михаила Горбачева в 1985 году.

После полномасштабного вторжения Россию исключили из многих интернациональных проектов, а из неких русская Федерация сама ушла. Например, по совместному между Россией и Западом проекту Международной космической станции. Но в программе ITER РФ продолжает работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сообщила США о проведении ядерных учений на своих территориях.

Также "Комментарии" писали о том, что США отправляет тактическое ядерное оружие в Европу . Такое решение было принято из-за постоянных заявлений Путина и его окружения по поводу применения ядерного оружия.



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Источник: https://techno.nv.ua/ukr/popscience/magnit-dlya-termoyadernogo-reaktora-50281031.html
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