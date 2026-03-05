logo

Россия решила взяться за Францию: какую задачу поставил Путин
Россия решила взяться за Францию: какую задачу поставил Путин

РФ готовит информационную атаку на выборы

5 марта 2026, 08:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Россия решила взяться за Францию: какую задачу поставил Путин

Франция. Фото: из открытых источников

Французские спецслужбы называют крайне высоким риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.

"Наиболее вероятными угрозами являются фейковые новости, информационные вбросы и попытки повлиять на электорат", — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.

Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.

Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эммануэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.

За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует соцсети, фейковые сайты и технологии искусственного интеллекта для тиражирования фейков.

Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы – сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.

Эксперты акцентируют, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель МИД РФ Мария Захарова обнародовала заявление, основанное на данных Службы внешней разведки РФ, в котором обвинила Великобританию и Францию в намерениях помочь Украине получить ядерное оружие.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17342
