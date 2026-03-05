Россия решила взяться за Францию: какую задачу поставил Путин

Рубрики
Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
Французские спецслужбы называют крайне высоким риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.
Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.
Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.
Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эммануэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.
За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует соцсети, фейковые сайты и технологии искусственного интеллекта для тиражирования фейков.
Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы – сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.
Эксперты акцентируют, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.
