Россия решила взяться за Францию: какую задачу поставил Путин

Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Франция. Фото: из открытых источников

Французские спецслужбы называют крайне высоким риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.

"Наиболее вероятными угрозами являются фейковые новости, информационные вбросы и попытки повлиять на электорат", — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.

Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.

Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эммануэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.

За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует соцсети, фейковые сайты и технологии искусственного интеллекта для тиражирования фейков.

Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы – сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.

Эксперты акцентируют, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.

