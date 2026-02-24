Представитель МИД РФ Мария Захарова обнародовала заявление, основанное на данных Службы внешней разведки РФ, в котором обвинила Великобританию и Францию в намерениях помочь Украине получить ядерное оружие. По версии российской стороны, европейские страны стремятся предоставить Киеву "мощный аргумент", чтобы Украина могла завершить боевые действия на более выгодных условиях.

«Жесткий отпор» и «критическая угроза»: МИД РФ угрожает Британии и Франции из-за якобы ядерной помощи Украине

По утверждению Захаровой, речь идет как о разработке "грязной бомбы", так и о полноценном ядерном оружии. Она заявила, что Лондон и Париж работают над "скрытой передачей Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий", чтобы появление такого оружия выглядело как собственная разработка украинцев.

Российская сторона выразила категорический протест против любых шагов в этом направлении:

"Любые шаги по содействию Киеву в приобретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", — говорится в комментарии.

Захарова также отметила, что эти планы обсуждаются в канун Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Она обвинила британские и французские власти в том, что они "зарвались в антироссийском угаре", и призвала международные организации "образования" их.

По мнению представительницы российского МИДа, последствия такой политики "угрожают далеко не только безопасности России", но и целостности всего режима ДНЯО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Путин выступил с новыми заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что противники России "не брезгуют никакими средствами" и якобы должны понимать, "чем это может закончиться".

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и прокомментировал информацию российских спецслужб якобы, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие или так называемую "грязную бомбу". В Кремле утверждают, что Запад может сделать это тайно, представив разработку как украинскую.