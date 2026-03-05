Росія вирішила взятися за Францію: яке завдання поставив Путін

Міністерство оборони Франції попереджає про можливе втручання Росії у муніципальні вибори, які відбудуться 15 та 22 березня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру протидії дезінформації у мережі Telegram.

Франція. Фото: з відкритих джерел

Французькі спецслужби називають дуже високим ризик онлайн-маніпуляцій та дезінформації напередодні виборів.

"Найімовірнішими загрозами є фейкові новини, інформаційні вкидання та спроби вплинути на електорат", — наголосили у відомстві.

Йдеться про втручання, спрямоване на підрив довіри до політичних інститутів та дестабілізацію виборчого процесу.

Раніше, в 2025 році, аналітики Insikt Group зафіксували 140 сайтів, які видавали себе за французькі ЗМІ, близько 20 із них позиціонували себе як локальні видання.

Частина цих ресурсів поширювала фейки про причетність президента Еммануеля Макрона до справ Джеффрі Епштейна, спрямованих на дискредитацію влади.

За цими кампаніями стояла російська мережа дезінформації Storm-1516, яка активно використовує соцмережі, фейкові сайти та технології штучного інтелекту для тиражування фейків.

Для збільшення охоплення Кремль застосовує троль-ферми – мережі автоматизованих та керованих облікових записів, що створюють ілюзію масової підтримки певних наративів.

Експерти наголошують, що активізація таких операцій свідчить про системну стратегію: дискредитація демократичних інститутів, послаблення європейської солідарності та створення інформаційної нестабільності напередодні ключових виборів.

