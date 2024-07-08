С чем столкнется Франция после выборов: что изменится в помощи Украине

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижней палаты парламента). Партия Марин Ле Пен, известная пророссийскими взглядами, потерпела поражение. Тем не менее Макрон утратил всю полноту власти. Какие процессы проходят во Франции? Как это отразится на дальнейшей поддержке Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Итоги выборов во Франции. Фото: из открытых источников

Есть три сценария по Украине

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский обратил внимание, что вместе с началом войны в Украине начался другой политический период и на территории Европы.

"Если учесть, что была заметна попытка Макрона стать на Европейском континенте лидером, то можем констатировать, что последние два с половиной года Франция находится в латентном политическом кризисе. И шаг Макрона по роспуску парламента для многих стал неожиданным. И, как это называли европейские СМИ, скачком в неизвестность. Следует сделать историческую отсылку, напомнив, что роспуск парламента для французской политической системы достаточно редкое явление, а, если сравнить с Украиной, тем более. Последний раз это происходило в 1997 году, и оно привело лишь к углублению кризиса. Обычно, когда французские президенты шли на такие шаги, как роспуск парламента, это было с целью не ослабить, а усилить власть в стране вокруг своей личности и своей политической силы, чтобы убрать оппонентов. Но сейчас достаточно странным оказывается решение Макрона. Потому что социология показывала, что его политическая сила лишь потеряла поддержку по сравнению с тем, какой она была на последних выборах и однозначно его политическая сила потеряет вес в парламенте. Это значит, что ему придется идти на компромиссы, создавать коалиционное большинство, чтобы на его основе формировать правительство", – отметил эксперт.

То есть, объяснил собеседник портала "Комментарии", такая "политика компромиссов" лишь усложняет принятие решений во время политических кризисов и войны на территории Европы.

"Так или иначе на этот путь Макрон уже встал и, по-моему, только изменил прогнозы. Но вряд ли это приведет к скорейшему разрешению политического кризиса в самой Франции. Прежде всего, следует сказать, что ближе к выборам прогнозы и социология показывали совсем неблагоприятные для Макрона расклад сил и победа в первом туре ультраправых лишь в этом закрепила мнение скептиков. Но, как мы видим, по результатам второго тура партия Марин Ле Пен проиграла эти выборы, заняв лишь третье место", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Он обращает внимание, что интеграция французского общества в политические процессы как никогда высока, потому что на этих выборах зафиксирована одна из самых высоких явок за последние 20 лет. На избирательные участки пришло около трети всех официально существующих в реестре избирателей. Явка составила 67,7%. Последний раз явка, которая перевалила за 50%, была более 10 лет назад. Это значит, отмечает эксперт, что общество Франции достаточно глубоко переживает возможные последствия и результаты этих выборов.

Что касается участи президентской политической силы, то, как говорит аналитик, она сейчас может рассчитывать всего на около 120 мандатов в парламенте.

"Так или иначе, это политика смешанной власти. На руку Макрону играет только то, что ультралевые не могут объединиться с ультраправыми чисто идеологически. Поэтому или тем или иным придется объединяться с пропрезидентской партией. С другой стороны, Макрону придется уступить ключевые должности, в частности кресло премьер-министра в правительстве", – считает эксперт.

Владислав Дзивидзинский отметил, что нынешнее положение дел в политической системе Франции означает для Украины то, что партия Марин ле Пен вряд ли сможет объединиться с пропрезидентской и риск прихода к власти пророссийских политических сил по результатам выборов стал ниже.

"Вместе с этим те смелые шаги, которые предлагал последний период времени Макрон скорее всего будут приостановлены. То есть речь о создании "коалиции смелых", отправке контингента европейских сил во главе с французскими на территорию Украины. Поэтому любые инициативы Макрона по Украине будут поставлены при худшем сценарии на длительную паузу, при умеренном сценарии – просто на паузу, а при положительном сценарии – просто будут продолжены после стабилизации в политической системе после формирования правительства, после достижения всех полномочий. В любом случае это означает продолжение существующей политики не на улучшение, а на удержание или ухудшение. И это означает перенесение тех или иных решений или планов по их реализации по помощи Украине на полгода или, может, и больше. В целом как итог следует отметить, что для Украины такое расписание сил не самое плохое и по моим личным прогнозам пропропрезидентская политическая сила не войдет в большинство и скорее всего не будет представлена в правительстве. Это значит, если Макрон в целом сохранит контроль над властью во Франции и, ввиду его политики Украины, мы можем в ближайший период времени рассчитывать на продолжение этой политики, только с временной задержкой. Хотя именно он и является одним из критически важных факторов для Украины", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский также добавил, что, по мнению его французских коллег, находящихся в политическом процессе Франции, политика Макрона оценивается как достаточно хаотическая, непонятная, несистемная и поэтому Макрон сейчас поддержки у политических элита Франции не имеет. Но тем не менее, отмечает эксперт, эта политика продолжения начатого ранее курса и политика временного решения более глубинных проблем политической системы Франции. При этом для Украины все останется на том же уровне, поддвигал Владислав Дзивидзинский.

Политическая сила Макрона сохранила так называемую "золотую акцию"

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, что несмотря на то, что Макрон потерял всю полноту власти, его политическая сила сохранила так называемую "золотую акцию", что позволит контролировать законодательную власть.

"Для Украины это тоже не будет иметь большого значения, потому что, во-первых, уже понятно, что новое расписание сил во Франции не будет радикально отличаться от того, что было раньше. А, во-вторых, объемы помощи Франции для Украины весьма символичны, для сравнения те же Нидерланды помогают Украине весомее", – прокомментировал Денис Гороховский.

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