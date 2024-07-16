Самый молодой в истории Франции глава правительства уволен: решение принял Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Атталь занял премьерский пост в 34 года и был самым молодым руководителем правительства в истории Франции.

Макрон уволил Атталя. Фото из открытых источников

Как сообщает медиа BMFTV, Макрон принял отставку Атталя при том, что отказался это сделать сразу после парламентских выборов. На прошлой неделе французский президент попросил главу правительства остаться на своем посту.

После увольнения Габриэль Атталь и все французские министры будут выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

После завершения работы у правительстве Габриэль Атталь будет работать депутатом в новом составе Национальной ассамблеи и возглавлять фракцию политической силы Эммануэля Макрона.

Напомним, что Габриэль Атталь был премьер-министром Франции с 9 января 2024 года, вступив в должность после увольнения Элизабет Борн. Атталь стал премьер-министром в 34 года и был самым юным главой правительства в истории Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижней палаты парламента). Партия Марин Ле Пен, известная пророссийскими взглядами, потерпела поражение. Отмечается, что по данным экзит-пола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте — президентская коалиция Эммануэля Макрона из 150-180 мест. А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать всего на 120-150 мандатов. Ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте.