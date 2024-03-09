Сегодня нет, а завтра все может быть: во Франции намекнули на отправку войск в Украину

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Киеву в таких сферах, как разминирование. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

"Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", – отметил Сежурне.

Министр неоднократно упомянул об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, (но) не для того, чтобы воевать".

По его словам, не Россия должна указывать, как западные союзники должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

"Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – подытожил Сежурне.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал серию резонансных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Он не только не исключил размещение в Украине войск стран-членов НАТО, но и предупредил, что Франция отправит свои войска нам на помощь, если россияне пойдут в сторону Одессы или Киева. Также Макрон подчеркнул, что у Франции нет красных линий в поддержке Украины. На этом фоне всё более бледно выглядит руководство Германии, которое призывает прекратить дискуссии о размещении западных войск в Украине, отказывается передавать нам дальнобойные ракеты и, похоже, делает ставку на мирные переговоры между Киевом и Москвой. Что происходит сейчас в Европе и почему? Как это может отразиться на поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



