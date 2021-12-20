Шесть детей во Франции получили передозировку вакциной от COVID-19

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Людмила Слободенюк
Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников
Во Франции медики ошибочно ввели шестерым детям неправильную дозу вакцины от коронавируса. Она оказалась вдвое больше, чем нужно для детей такого возраста. У одного ребенка появилась побочная реакция. Об этом сообщило издание Le Figaro, пишет УНН.
В настоящее время во Франции уже неделю длится вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые имеют склонность к более тяжелому течению коронавирусной инфекции или проживают с людьми с ослабленным иммунитетом. Таким детям вводят первую дозу прививки в размере 10 микрограмм Pfizer и увеличивают ее до 30 микрограмм с 12 лет. Однако в центре вакцинации в Ле-Мане произошла медицинская ошибка. Здесь, шестерым детям ввели вместо десяти – двадцать микрограмм от Pfizer Comirnaty. Потом у одного ребенка появились побочные симптомы в виде повышенной усталости и болевых ощущений.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что В Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины.
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