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Шесть детей во Франции получили передозировку вакциной от COVID-19

Шестерым детям ошибочно ввели увеличенную вдвое дозу вакцины

сегодня, 10:53
Автор:

Людмила Слободенюк
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Шесть детей во Франции получили передозировку вакциной от COVID-19

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

Во Франции медики ошибочно ввели шестерым детям неправильную дозу вакцины от коронавируса. Она оказалась вдвое больше, чем нужно для детей такого возраста. У одного ребенка появилась побочная реакция. Об этом сообщило издание Le Figaro, пишет УНН.


В настоящее время во Франции уже неделю длится вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые имеют склонность к более тяжелому течению коронавирусной инфекции или проживают с людьми с ослабленным иммунитетом. Таким детям вводят первую дозу прививки в размере 10 микрограмм Pfizer и увеличивают ее до 30 микрограмм с 12 лет. Однако в центре вакцинации в Ле-Мане произошла медицинская ошибка. Здесь, шестерым детям ввели вместо десяти – двадцать микрограмм от Pfizer Comirnaty. Потом у одного ребенка появились побочные симптомы в виде повышенной усталости и болевых ощущений.


"Ни одна из семей пока не вызывала врача, который, однако, был проинформирован о нескольких симптомах — тогда как у пяти детей их не было, у 6-го ребенка наблюдались усталость и боль", — говорится в пресс-релизе префектуры Сарт и регионального агентства по здравоохранению.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Украины сообщали, что рекомендуют прививать против COVID-19 детей от 12 до 17 лет, которые не принадлежат к группе риска тяжелого течения коронавируса, но только при наличии у них всех других обязательных прививок, в соответствии с календарными нормами.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что В Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1957067-shestero-ditey-u-frantsiyi-otrimali-peredozuvannya-vaktsinoyu-vid-covid-19
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