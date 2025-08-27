Шокирующее нападение в центре Парижа: украинку изнасиловали возле Эйфелевой башни

Французская полиция расследует дело об изнасиловании 32-летней гражданки Украины, которое произошло в ночь на 25 августа в центре Парижа, буквально в нескольких метрах от знаменитой Эйфелевой башни.

В Париже изнасиловали украинку возле Эйфелевой башни. Фото из открытых источников

По данным французских стражей порядка, инцидент произошел около 2:40 ночи на Марсовом поле, которое является одним из самых популярных туристических мест столицы Франции. Женщина находилась у Эйфелевой башни, когда на нее напал мужчина. По предварительной информации, нападающий затянул жертву за кусты и совершил сексуальное насилие. Крики женщины привлекли внимание патруля парижской полиции, который немедленно прибыл на место и задержал подозреваемого.

По информации издания Le Parisien, задержанный насильник представился 17-летним подростком ливийского происхождения. Однако его личность еще не подтверждена, поскольку у него не было никаких документов. В прокуратуре Парижа отмечают, что проверка продолжается. Подозреваемый доставлен в полицейский участок 14-го округа, где он находится под стражей. Расследование об изнасиловании украинки было передано третьему судебному полицейскому округу.

Украинка не владеет французским языком и на момент инцидента была в состоянии алкогольного опьянения, что осложнило первые показания. Женщину планируют повторно допросить в ближайшее время.

Эйфелева башня ежегодно привлекает около шести миллионов посетителей, но район вокруг памятки регулярно фигурирует в криминальных сводках. Только за последние два года произошло несколько громких случаев сексуального насилия, в частности изнасилование мексиканской туристки летом 2023-го, нападение с изнасилованием на британскую полицейскую осенью того же года и атаку на двух латвийских женщин минувшей осенью.

