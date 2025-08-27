logo

BTC/USD

111351

ETH/USD

4611.6

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Шокирующее нападение в центре Парижа: украинку изнасиловали возле Эйфелевой башни
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее нападение в центре Парижа: украинку изнасиловали возле Эйфелевой башни

Во Франции изнасиловали украинку возле Эйфелевой башни. Как Париж становится небезопасным для туристов.

27 августа 2025, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Французская полиция расследует дело об изнасиловании 32-летней гражданки Украины, которое произошло в ночь на 25 августа в центре Парижа, буквально в нескольких метрах от знаменитой Эйфелевой башни.

Шокирующее нападение в центре Парижа: украинку изнасиловали возле Эйфелевой башни

В Париже изнасиловали украинку возле Эйфелевой башни. Фото из открытых источников

По данным французских стражей порядка, инцидент произошел около 2:40 ночи на Марсовом поле, которое является одним из самых популярных туристических мест столицы Франции. Женщина находилась у Эйфелевой башни, когда на нее напал мужчина. По предварительной информации, нападающий затянул жертву за кусты и совершил сексуальное насилие. Крики женщины привлекли внимание патруля парижской полиции, который немедленно прибыл на место и задержал подозреваемого.

По информации издания Le Parisien, задержанный насильник представился 17-летним подростком ливийского происхождения. Однако его личность еще не подтверждена, поскольку у него не было никаких документов. В прокуратуре Парижа отмечают, что проверка продолжается. Подозреваемый доставлен в полицейский участок 14-го округа, где он находится под стражей. Расследование об изнасиловании украинки было передано третьему судебному полицейскому округу.

Украинка не владеет французским языком и на момент инцидента была в состоянии алкогольного опьянения, что осложнило первые показания. Женщину планируют повторно допросить в ближайшее время.

Эйфелева башня ежегодно привлекает около шести миллионов посетителей, но район вокруг памятки регулярно фигурирует в криминальных сводках. Только за последние два года произошло несколько громких случаев сексуального насилия, в частности изнасилование мексиканской туристки летом 2023-го, нападение с изнасилованием на британскую полицейскую осенью того же года и атаку на двух латвийских женщин минувшей осенью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции у Эйфелевой башни туристку изнасиловали пять мужчин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-un-jeune-place-en-garde-a-vue-pour-le-viol-dune-femme-devant-la-tour-eiffel-26-08-2025-OCA4EFM7QRD4PMXNWOTRTBOH5U.php
Теги:

Новости

Все новости