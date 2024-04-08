Союзники уверяют, что Киев останется украинским. А как насчет Харькова, Днепра и Запорожья

Как отметил в Фейсбуке политолог Александр Кочетков, на самом деле у Франции и России сложилась давняя история отношений. По его словам, в самом деле последнее чего хочет Эммануэль Макрон – это прямое боевое столкновение французских и российских войск в Украине.

Эммануэль Макрон

В первую очередь, отмечает эксперт, такие действия вызовут действительно безумные протесты в самой Франции, ведь там достаточно много людей, которые симпатизируют России. Кроме того, Париж все же боится, что РФ сможет нанести французским военным большие потери.

При этом, добавил политолог, действительно наиболее готова ввести свои войска в Украину Польша, и то, только в западные области, чтобы высвободить контингент для боев на горячих участках фронта. Однако Варшава не обсуждает подобные сценарии в публичном пространстве, в отличие от Парижа.

"Польша о таком сценарии молчит. В отличие от главы Франции и других западных чиновников, которые уверяют, что Киев останется украинским в любом раскладе. Простите, а Харьков? Днепр? Запорожье? Николаев? Одесса?"

– отметил Кочетков.

По его словам, если в Украине будут даже единичные потери военных стран НАТО, это должно запустить в работу 5 статью, и тогда может оказаться, что на самом деле она является своеобразным "Будапештским меморандумом", и вовсе не предполагает гарантированного и безусловного военного ответа.

Как отмечает Кочетков, если российский диктатор Владимир Путин будет выглядеть суперово, а Запад – плачевно, то жители стран ЕС просто снесут свою власть.

При этом эксперт считает, что Макрон демонстрирует свою "маскулинность", потому что понимает, что это просто игра на словах, позволяющая ему позиционировать себя как нового европейского лидера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Олаф Шольц обвинил Макрона в том, что он провоцирует Третью мировую войну.



