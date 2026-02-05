logo_ukra

Головна Новини Світ Франція У Макрона починають будувати діалог із Кремлем: з ким відбулися переговори
НОВИНИ

У Макрона починають будувати діалог із Кремлем: з ким відбулися переговори

Союзників поінформували про ініціативу вийти на діалог із Кремлем

5 лютого 2026, 07:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дипломатичний радник французького президента Емманюель Бонн перебував у Москві у вівторок для переговорів із путінськими чиновниками. Як передає портал "Коментарі", про це агентству Reuters повідомило джерело, обізнане про зустріч, а також два дипломатичні джерела.

У Макрона починають будувати діалог із Кремлем: з ким відбулися переговори

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Один із співрозмовників зазначив, що Бонн зустрівся із посадовими особами Кремля. Він не надав додаткових деталей, крім того, що метою було ведення діалогу з ключових питань, насамперед щодо України.

Два дипломатичні джерела поінформували, що союзникам було раніше повідомлено про ініціативу, а Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим радником російського диктатора Володимира Путіна.

В адміністрації президента Франції не підтвердили і не спростували переговори, але нагадали слова Еммануеля Макрона про те, що обговорення з РФ відбуваються на технічному рівні у повній прозорості та в консультаціях із президентом України Володимиром Зеленським та головними європейськими союзниками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що робота над можливим відновленням діалогу між європейськими країнами та главою Кремля Володимиром Путіним зараз відбувається на "технічному рівні". Про це пише Le Monde.

"Це має бути підготовлено, тому зараз тривають технічні обговорення з цього приводу", – зазначив він.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Франція має намір посилювати тиск на Росію та працює над новим пакетом санкцій на рівні Європейського Союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши на рішучості Парижа у відстоюванні миру та протидії агресії.




Джерело: https://www.reuters.com/
