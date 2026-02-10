logo_ukra

Франція Спецоперація «Почути Москву»: Макрон звернувся з новою ідеєю до Європи
Спецоперація «Почути Москву»: Макрон звернувся з новою ідеєю до Європи

Президент Франції заявив, що війна РФ проти України входить у фінальну фазу, і ЄС має говорити з Росією самостійно

10 лютого 2026, 13:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що запропонував низці європейських лідерів відновити діалог із Росією. Про це він повідомив в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, пояснивши свою позицію зміною характеру війни в Україні.

Спецоперація «Почути Москву»: Макрон звернувся з новою ідеєю до Європи

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За словами французького президента, повномасштабна війна Росії проти України перейшла в нову фазу. 

Макрон вважає, що "війна на виснаження входить у свою фінальну стадію", а значні втрати з обох боків змушують замислитися над шляхами припинення бойових дій. Він також зазначив, що Сполучені Штати висловили готовність сприяти зупиненню війни.

Водночас Макрон наголосив: Європа має відігравати самостійну роль у можливих переговорах із Москвою. "Наше географічне положення не зміниться. Подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра", — пояснив він, підкресливши, що ключові питання безпеки континенту не можуть вирішуватися без участі європейців.

Президент Франції повідомив, що Париж уже відновив контакти з Росією на технічному рівні. На його переконання, структурований діалог між Європою та РФ є необхідним, але без тиску на Україну та без залежності від "третьої сторони".

Макрон навів приклад можливого абсурду такої залежності, поставивши риторичне запитання: чи хотіли б європейці, щоб американські дипломати від їхнього імені вели переговори щодо вступу України до ЄС. За його словами, це питання "самоповаги Європи".

Саме з цих міркувань, наголосив французький лідер, він і запропонував кільком колегам у ЄС відновити діалог із Москвою. Втім, як визнав Макрон, не всі європейські столиці наразі готові до такого кроку, і для частини партнерів це рішення все ще вважається передчасним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Макрона починають будувати діалог із Кремлем: з ким відбулися переговори.




