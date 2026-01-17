США больше не союзники: во Франции намекнули на готовность пойти на радикальные шаги

В Национальном собрании Франции впервые может быть рассмотрена парламентская инициатива о выходе страны из НАТО. Об этом заявила в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung вице-председатель нижней палаты парламента и представитель левой партии "Непокорная Франция" (LFI) Клеманс Гетте, выступившая автором инициативы.

По ее словам, идея выхода Франции из Североатлантического альянса давно является частью политической линии партии, однако в нынешних условиях дискуссия приобрела особую актуальность. Гетте связывает это с тем, что США, по ее оценке, приняли осознанное решение вернуться к открытой имперской политике.

В качестве аргументов политик приводит ряд примеров, среди которых — предполагаемое незаконное похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы в адрес суверенных государств и заявления об аннексии Гренландии. Также она упоминает санкции против европейских чиновников, выступающих за регулирование деятельности американских цифровых корпораций, давление на Евросоюз при заключении торговых соглашений и требования увеличения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП.

По мнению Гетте, такие расходы в первую очередь выгодны американскому военно-промышленному комплексу и подрывают стратегическую автономию Европы. Кроме того, она обвинила США во вмешательстве в европейские выборы.

Все это, утверждает французский политик, свидетельствует об отказе Вашингтона от принципов международного права и коллективной безопасности, что фактически превращает Европейский союз в зависимого партнера. В этих условиях, считает Гетте, США больше нельзя рассматривать как союзника.

Она подчеркнула, что сохранение членства Франции в военном альянсе, возглавляемом государством, действующим вне рамок международного права, не является ни устойчивым, ни желательным вариантом. По ее словам, участие в НАТО создает для Парижа риски втягивания в конфликты, не соответствующие национальным интересам, ценностям и международным обязательствам страны.

Выход из НАТО, по мнению Гетте, позволил бы Франции восстановить военную и дипломатическую независимость и вернуться к статусу неприсоединившейся державы. При этом она подчеркивает, что речь не идет об изоляции: напротив, отказ от принадлежности к "западному лагерю", по ее мнению, способен усилить влияние Франции на международной арене.

Как отмечает Berliner Zeitung, Гетте считает, что на таких площадках, как Франкофония, ООН, ОБСЕ и в диалоге с развивающимися экономиками, Франция могла бы активнее продвигать сотрудничество в сфере экологии, поиска альтернатив неолиберальной модели, защиты общих ресурсов человечества и многостороннего ядерного разоружения.

По ее словам, обладая независимым голосом, Франция сможет говорить "на языке общечеловеческих интересов" и напрямую обращаться к народам мира.

