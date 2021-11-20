США и Китай договорились проводить переговоры между военными

США и Китай договорились "открыть каналы связи" между военным руководством двух стран, чтобы наладить переговоры хотя бы в таких областях, как кибербезопасность, космос и ядерное вооружение. Об этом говорится в материале Bloomberg. По информации инсайдеров, чиновники из Пекина и Вашингтона согласились наладить процесс переговоров между военным руководством. Лидер Китая Си Цзиньпин на саммите с Байденом согласился поддержать такие дискуссии.

США (фото из открытых источников)

Как именно будут проходить переговоры и удастся ли реализовать эту идею – неизвестно. Пока что Белый дом пытается разработать соответствующую стратегию. В частности, следует разработать стратегии поведения и ожиданий стран в таких сферах, как кибербезопасность, космическое и ядерное оружие. Один из инсайдеров рассказал, что это не будет такой же формат переговоров, как был между США и Советским Союзом. Если возобновить переговоры между военными удастся, это станет еще одним признаком размораживания связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Важно, что глава Пентагона Ллойд Остин до сих пор не разговаривал со своим коллегой в министерстве обороны Китая. Администрация Байдена до сих пор осторожно относилась к возобновлению предварительных форматов переговоров.

Напомним, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден передал свои полномочия. Как стало известно, глава американского государства временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. В это время Байден будет проходить ежегодное медицинское обследование, а для этого потребуется анестезия.

В связи с вышеописанными обстоятельствами Байден временно не сможет выполнять свои обязанности. Харрис будет выполнять свою работу из офиса, который был ей отведен для исполнения обязанностей вице-президента.

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