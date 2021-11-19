Президент США Джо Байден передал свои полномочия вице-президенту

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден передал свои полномочия. Об этом пишет издание CNN.

Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Как стало известно, глава американского государства временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. В это время Байден будет проходить ежегодное медицинское обследование, а для этого потребуется анестезия.

В связи с вышеописанными обстоятельствами Байден временно не сможет выполнять свои обязанности. Харрис будет выполнять свою работу из офиса, который был ей отведен для исполнения обязанностей вице-президента.

Как отметила спикер Белого дома Джен Псаки, эта процедура уже происходила в США во время президентства Джорджа Буша в 2002 и 2007 году. Это происходит согласно указанной в конституции процедуре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что после заявления президента Болгарии Румена Радева о малоэффективности санкций против России и принадлежности аннексированного Крыма к России в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. В главном дипломатическом ведомстве рассказали, что довели до ведома посла, что публичные высказывания лидера болгар о том, что Крым сегодня – это российская территория есть недопустимыми.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что врачи предупреждают об опасности популярного препарата – аспирина. Препарат принимают как болеутоляющее и для разжижения крови. Кроме того, это лекарство принимают на регулярной основе для снижения риска развития сердечного приступа или инсульта. Перед тем как принимать таблетки, пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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