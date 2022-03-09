США изучают способы ограничения доступа РФ к криптовалютам

В США занимаются изучением вопроса ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом сообщает заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Криптовалюты - фото из открытых источников





По словам Нуланд, сейчас в США изучается этот вопрос, а также проводятся консультации с европейскими союзниками и партнерами.





"Мы могли бы сделать больше вместе, чтобы закрыть этот опасный кран доходов (доступ РФ к криптовалютам. — Ред)", — заявила она.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что англичане уже приняли решение об отказе от импорта в страну нефти из России до завершения 2022 года. За время переходного периода рынок сможет заполнить продукт из России, на долю которого приходится 8 процентов в общем импорте нефти. Но при этом, больше доля нефтепродуктов из России на рынке дизельного топлива. Важно, что 18 процентов потребностей в этом энергоносителе британских потребителей обеспечивали поставки дизельного горючего из РФ.

А США предлагают частично закрыть небо в Украине. В США представители политической элиты подписали письмо для администрации президента Джо Байдена с призывом к введению ограниченной зоны, где запрещены полеты. Чтобы создать запретную для полетов зону, летчики НАТО должны были сначала уничтожить российскую противовоздушную оборону и нарушающие ее российские самолеты. В субботу президент России заявлял, что будет рассматривать любую страну, которая объявит запретную для полетов зону, "как участника военного конфликта". Ранее Байден сообщал, что запретная для полетов зона начнет войну между НАТО и Россией. В письме подписанты призывают к защите гуманитарных коридоров. Подписанты подчеркивают, что это необходимо для защиты гражданского населения и преодоления гуманитарного кризиса и предотвращения дальнейшего обострения конфликта.











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