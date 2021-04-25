logo
Русский Українська

BTC/USD

49886.99

ETH/USD

2305.42

LTC/USD

229.62

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция США начали выводить свои войска из Афганистана
commentss НОВОСТИ Все новости

США начали выводить свои войска из Афганистана

Командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане

сегодня, 15:55
Автор:

Елизавета Черных

Вооруженные силы США начали эвакуацию некоторых своих баз в Афганистане. Об этом во время пресс-конференции сообщил командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, пишет "УНИАН", ссылаясь на Khaama Press.

США начали выводить свои войска из Афганистана

США начали выводить свои войска из Афганистана - фото: РБК

По его словам, все американские базы в стране будут переданы афганским силам. В предстоящие две недели США планируют передать три базы и один аэродром.

По утверждению командующего, американцы покинут Афганистан, несмотря на неопределенную судьбу мирного соглашения между сторонами конфликта. Кроме того, Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, каковы шансы, что ситуация в Афганистане стабилизируется. 

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент с территории двух государств (Ирака и Афганистана) пока окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее, планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.

По словам эксперта, афганская и иракская проблемы рассматриваются американцами в комплексе. Обе связаны с радикализацией ислама, с ростом исламской террористической угрозы. Поэтому, в отличие от республиканца-Трампа, который минимизировал свое присутствие в любых военно-политических блоках, включая НАТО, демократы традиционно играют в большие альянсы.

Новая администрация готова пойти на беспрецедентные шаги. В частности, Блинкен озвучил президенту Афганистана Ашрафу Гани предложение, чтобы талибы вошли в новое правительство национального согласия. Читайте об этом детальнее в нашем материале. 









Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/ssha-nachali-vyvodit-svoi-voyska-iz-afganistana-novosti-mira-11400064.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ