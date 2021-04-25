Вооруженные силы США начали эвакуацию некоторых своих баз в Афганистане. Об этом во время пресс-конференции сообщил командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, пишет "УНИАН", ссылаясь на Khaama Press.

США начали выводить свои войска из Афганистана - фото: РБК

По его словам, все американские базы в стране будут переданы афганским силам. В предстоящие две недели США планируют передать три базы и один аэродром.

По утверждению командующего, американцы покинут Афганистан, несмотря на неопределенную судьбу мирного соглашения между сторонами конфликта. Кроме того, Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, каковы шансы, что ситуация в Афганистане стабилизируется.

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент с территории двух государств (Ирака и Афганистана) пока окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее, планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.

По словам эксперта, афганская и иракская проблемы рассматриваются американцами в комплексе. Обе связаны с радикализацией ислама, с ростом исламской террористической угрозы. Поэтому, в отличие от республиканца-Трампа, который минимизировал свое присутствие в любых военно-политических блоках, включая НАТО, демократы традиционно играют в большие альянсы.

Новая администрация готова пойти на беспрецедентные шаги. В частности, Блинкен озвучил президенту Афганистана Ашрафу Гани предложение, чтобы талибы вошли в новое правительство национального согласия. Читайте об этом детальнее в нашем материале.





























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