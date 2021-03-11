Мирное урегулирование в Афганистане: каковы шансы, что ситуация стабилизируется

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашраф Гани предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. По данным газеты, мероприятие может пройти в Турции. Предполагается, что на нем представители Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии “обсудят комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане”.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Каковы шансы на то, что ситуация в Афганистане стабилизируется? Кто в этом заинтересован, кто нет – и почему? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент с территории двух государств — Ирака и Афганистана, пока окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее, планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.

"Афганская и иракская проблема рассматриваются американцами в комплексе. Обе связаны с радикализацией ислама, с ростом исламской террористической угрозы. И поэтому, в отличие от республиканца-Трампа, который минимизировал свое присутствие в любых военно-политических блоках, включая НАТО, демократы традиционно играют в большие альянсы. Так что не удивительна идея, с которой выступил госсекретарь Блинкен — вернуться к созданию многонациональных усилий по поддержанию мира в Афганистане", — говорит Тарас Березовец.

Он подчеркивает, что новая администрация готова пойти на беспрецедентные шаги. В частности, Блинкен озвучил президенту Афганистана — Ашрафу Гани — предложение, чтобы талибы вошли в новое правительство национального согласия.

"Ситуация в Афганистане, безусловно, остается шаткой. Она зависит от соседей — РФ, Пакистана. И американская помощь — военная, финансовая – очень нужна. Можно не сомневаться, что администрация афганского президента будет крайне чувствительна к любым просьбам, которые будут поступать из Вашингтона", — отмечает эксперт.

По его мнению, новая конференция, которая, возможно, пройдет в Турции, скорее всего, будет строиться вокруг того, что американцы будут предлагать другим странам помочь поддержать мир в Афганистане. И помогать финансово, и ввести свои воинские контингенты с тем, чтобы разделить ответственность с американцами.

"Но до устойчивого мира в Афганистане очень далеко, — подчеркивает Тарас Березовец. — И даже введение в правительство талибов ситуацию не разрядит. Террористическая угроза с их стороны по-прежнему будет оставаться высокой, в том числе для США и их союзников в регионе".

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, американцы предложили провести данную конференцию потому, что исламистское движение "Талибан" и режим президента Ашрафа Гани не в состоянии самостоятельно определить будущее развитие Афганистана.

"У них нет общего представления о форме правления, о том как будут делить сферы влияния в стране талибы и люди Гани, каким будет будущий состав правительства, — поясняет эксперт. — Афганские власти опасались, что если США поторопятся с выводом военных, то талибы могут вообще перейти в наступление на Кабул и другие города и ситуация в сфере безопасности ухудшиться".

По словам Георгия Кухалейшвили, несмотря на прошлогодние договоренности (США выводит войска в течение 14 месяцев, до мая 2021-го, но при условии деэскалации), теракты и боевые действия не прекращаются в Афганистане.

"Эта конференция нужна, чтобы подкрепить позиции светского правительства в Кабуле. А возможное участие России, Китая, Турции, Ирана, Индии и США нужно для того, чтобы заставить талибов вести себя более уступчиво. Договоренности будут заключены под гарантии с влиятельными посредниками. США хотят подстраховаться, чтобы в случае провала мирного межафганского диалога после вывода американских войск их не обвинили в сдаче Кабула. Сейчас они хотят создать коллективный механизм гарантии мира в Афганистане наподобие иранской ядерной сделки 2015 года", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Китаю и Индии выгодно, чтобы Афганистан оставался светским государством, так как у них существует проблема мусульманского меньшинства, среди которого есть экстремисты. А потому компромисс между более умеренными талибами и правительством в Кабуле — приемлемый вариант для Пекина и Дели.

"Что касается России, то по неофициальной информации, она активизировала взаимодействие с талибами в течение последних 7 лет. Поставляет им оружие и боеприпасы малыми партиями, даже платит деньги за головы убитых американских военных. Цель Москвы — добиться ухода американцев из Афганистана, граничащего с бывшими советскими республиками Центральной Азии, которые российские власти считают сферой своих интересов, — говорит Георгий Кухалейшвили. — Также Кремль хочет использовать талибов как противовес афганской ячейке ИГИЛ, которая ставит целью экспансию в Центральной Азии. Вероятно, Москва выступит как адвокат талибов".

Что касается Ирана, то до американского вторжения в Афганистан, сунниты-талибы воспринимались иранскими шиитами как угроза и Тегеран оказывал поддержку их противникам. Но расклады изменились после прихода американских военных, отмечает эксперт.

"Теперь талибы — меньшее зло для Тегерана, — продолжает он. — В любом случае, режим аятолл вряд ли будет за их чрезмерное усиление в политической системе страны. В наименее выгодном положении остаются талибы, так как им было бы проще самим дожать афганское правительство к уступкам с помощью силы, чтобы после ухода американцев получить больше рычагов управления страной. Не стоит исключать вариант, что достигнутые договоренности на конференции не будут прочными и стороны конфликта будут их нарушать. Афганистан не зря прозвали кладбищем империй. Даже великие державы не смогли упорядочить и покорить пеструю в этническом отношении страну, разрываемую противоречиями между разными кланами и группами влияния".

Напомним, власти США ведут консультации с союзниками по вопросу военного присутствия в Афганистане, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

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