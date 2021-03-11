Мирное урегулирование в Афганистане: каковы шансы, что ситуация стабилизируется

Госсекретарь США Энтони
Блинкен в письме президенту Афганистана Ашраф Гани предложил провести под
эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как
переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. По данным
газеты, мероприятие может пройти в Турции. Предполагается, что на нем представители
Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии “обсудят
комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане”.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Каковы шансы на то, что
ситуация в Афганистане стабилизируется? Кто в этом заинтересован, кто нет – и
почему? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться
эксперты.
Политтехнолог, магистр
международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает
внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский
военный контингент с территории двух государств — Ирака и Афганистана, пока
окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее,
планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.
"Афганская и иракская
проблема рассматриваются американцами в комплексе. Обе связаны с радикализацией
ислама, с ростом исламской террористической угрозы. И поэтому, в отличие от
республиканца-Трампа, который минимизировал свое присутствие в любых
военно-политических блоках, включая НАТО, демократы традиционно играют в
большие альянсы. Так что не удивительна идея, с которой выступил госсекретарь
Блинкен — вернуться к созданию многонациональных усилий по поддержанию мира в
Афганистане", — говорит Тарас Березовец.
Он подчеркивает, что
новая администрация готова пойти на беспрецедентные шаги. В частности, Блинкен
озвучил президенту Афганистана — Ашрафу Гани — предложение, чтобы талибы вошли
в новое правительство национального согласия.
"Ситуация в
Афганистане, безусловно, остается шаткой. Она зависит от соседей — РФ,
Пакистана. И американская помощь — военная, финансовая – очень нужна. Можно не
сомневаться, что администрация афганского президента будет крайне чувствительна
к любым просьбам, которые будут поступать из Вашингтона", — отмечает эксперт.
По его мнению, новая
конференция, которая, возможно, пройдет в Турции, скорее всего, будет строиться
вокруг того, что американцы будут предлагать другим странам помочь поддержать
мир в Афганистане. И помогать финансово, и ввести свои воинские контингенты с
тем, чтобы разделить ответственность с американцами.
"Но до устойчивого мира
в Афганистане очень далеко, — подчеркивает Тарас Березовец. — И даже введение в
правительство талибов ситуацию не разрядит. Террористическая угроза с их
стороны по-прежнему будет оставаться высокой, в том числе для США и их
союзников в регионе".
По мнению
политолога-международника Георгия Кухалейшвили, американцы предложили провести
данную конференцию потому, что исламистское движение "Талибан" и
режим президента Ашрафа Гани не в состоянии самостоятельно определить будущее
развитие Афганистана.
"У них нет общего
представления о форме правления, о том как будут делить сферы влияния в стране
талибы и люди Гани, каким будет будущий состав правительства, — поясняет
эксперт. — Афганские власти опасались, что если США поторопятся с выводом
военных, то талибы могут вообще перейти в наступление на Кабул и другие города
и ситуация в сфере безопасности ухудшиться".
По словам Георгия
Кухалейшвили, несмотря на прошлогодние договоренности (США выводит войска в течение
14 месяцев, до мая 2021-го, но при условии деэскалации), теракты и боевые
действия не прекращаются в Афганистане.
"Эта конференция нужна,
чтобы подкрепить позиции светского правительства в Кабуле. А возможное участие
России, Китая, Турции, Ирана, Индии и США нужно для того, чтобы заставить
талибов вести себя более уступчиво. Договоренности будут заключены под гарантии
с влиятельными посредниками. США хотят подстраховаться, чтобы в случае провала
мирного межафганского диалога после вывода американских войск их не обвинили в
сдаче Кабула. Сейчас они хотят создать коллективный механизм гарантии мира в
Афганистане наподобие иранской ядерной сделки 2015 года", — отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что
Китаю и Индии выгодно, чтобы Афганистан оставался светским государством, так
как у них существует проблема мусульманского меньшинства, среди которого есть
экстремисты. А потому компромисс между более умеренными талибами и
правительством в Кабуле — приемлемый вариант для Пекина и Дели.
"Что касается России,
то по неофициальной информации, она активизировала взаимодействие с талибами в
течение последних 7 лет. Поставляет им оружие и боеприпасы малыми партиями,
даже платит деньги за головы убитых американских военных. Цель Москвы —
добиться ухода американцев из Афганистана, граничащего с бывшими советскими
республиками Центральной Азии, которые российские власти считают сферой своих
интересов, — говорит Георгий Кухалейшвили. — Также Кремль хочет использовать
талибов как противовес афганской ячейке ИГИЛ, которая ставит целью экспансию в
Центральной Азии. Вероятно, Москва выступит как адвокат талибов".
Что касается Ирана, то
до американского вторжения в Афганистан, сунниты-талибы воспринимались
иранскими шиитами как угроза и Тегеран оказывал поддержку их противникам. Но
расклады изменились после прихода американских военных, отмечает эксперт.
"Теперь талибы —
меньшее зло для Тегерана, — продолжает он. — В любом случае, режим аятолл вряд
ли будет за их чрезмерное усиление в политической системе страны. В наименее
выгодном положении остаются талибы, так как им было бы проще самим дожать
афганское правительство к уступкам с помощью силы, чтобы после ухода
американцев получить больше рычагов управления страной. Не стоит исключать
вариант, что достигнутые договоренности на конференции не будут прочными и
стороны конфликта будут их нарушать. Афганистан не зря прозвали кладбищем
империй. Даже великие державы не смогли упорядочить и покорить пеструю в
этническом отношении страну, разрываемую противоречиями между разными кланами и
группами влияния".
Напомним, власти США ведут консультации с союзниками по вопросу военного присутствия в Афганистане, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
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