США отвращаются от союзников: Макрон сделал резкое заявление
НОВОСТИ

США отвращаются от союзников: Макрон сделал резкое заявление

Президент Франции считает, что система многосторонних институтов сейчас находится в кризисе

8 января 2026, 16:31
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отвлекаются от части своих союзников и освобождаются от международных правил.

США отвращаются от союзников: Макрон сделал резкое заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: из открытых источников

Об этом он сказал во время ежегодного обращения к французским послам в Елисейском дворце, сообщает Le Monde.

По словам Макрона, система многосторонних институтов сейчас находится в кризисе.

"Институты многосторонности функционируют все хуже. Мы развиваемся в мире великих государств с реальным соблазном разделить мир между собой", — заявил французский президент.

При этом он упомянул рост "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях.

Отдельное внимание президент уделил цифровой политике, заявив, что Европа должна защищать собственное регулирование технологического сектора от внешнего давления, в том числе со стороны США.

"Европейские регламенты DSA и DMA – это два регламента, которые необходимо защищать и усиливать", — подчеркнул Макрон.

По его словам, Еврокомиссия работает над созданием так называемого "европейского демократического щита", который должен усилить защиту демократий от внешнего вмешательства.

Макрон призвал ЕС быстрее вводить торговые преференции и упрощать единый рынок капитала, чтобы Европа была не только политическим, но и реальным экономическим игроком.

По его словам, Европа должна "действительно существовать и быть более реальной" в глобальной конкуренции.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности установления контакта с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели. По словам французского лидера, он сейчас работает над организацией такого разговора.



Источник: https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/01/08/emmanuel-macron-deplore-que-les-etats-unis-se-detournent-progressivement-de-certains-allies-et-s-affranchissent-des-regles-internationales_6661006_823448.html
