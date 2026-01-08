США отвращаются от союзников: Макрон сделал резкое заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отвлекаются от части своих союзников и освобождаются от международных правил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом он сказал во время ежегодного обращения к французским послам в Елисейском дворце, сообщает Le Monde.

По словам Макрона, система многосторонних институтов сейчас находится в кризисе.

"Институты многосторонности функционируют все хуже. Мы развиваемся в мире великих государств с реальным соблазном разделить мир между собой", — заявил французский президент.

При этом он упомянул рост "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях.

Отдельное внимание президент уделил цифровой политике, заявив, что Европа должна защищать собственное регулирование технологического сектора от внешнего давления, в том числе со стороны США.

"Европейские регламенты DSA и DMA – это два регламента, которые необходимо защищать и усиливать", — подчеркнул Макрон.

По его словам, Еврокомиссия работает над созданием так называемого "европейского демократического щита", который должен усилить защиту демократий от внешнего вмешательства.

Макрон призвал ЕС быстрее вводить торговые преференции и упрощать единый рынок капитала, чтобы Европа была не только политическим, но и реальным экономическим игроком.

По его словам, Европа должна "действительно существовать и быть более реальной" в глобальной конкуренции.

