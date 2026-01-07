Макрон зробив заяву про контакт з Путіним: що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість встановлення контакту з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. Про це французький лідер сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, наголосивши, що наразі працює над організацією відповідної розмови.

Макрон розповів про можливість контакту з Путіним

Емманюель Макрон відповів на питання журналістів щодо потенційного діалогу з Путіним.

"Я зараз організовую встановлення контакту в найближчі тижні", — сказав Макрон.

За його словами, у короткостроковій перспективі Франція та її союзники мають і надалі підтримувати Україну в обороні від російської агресії.

"Саме цим ми й займаємося… Ми не хочемо, щоб цей мир був капітуляцією України", – сказав Макрон.

Це не перша заява французького президента про необхідність дипломатичних каналів із Москвою. Ще 19 грудня Макрон говорив про потребу знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією". За його словами, така розмова має відбуватися прозоро, у координації з партнерами та за участі України.

У Москві на слова Макрона відреагували стримано. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до розмови з французьким лідером "за наявності взаємної політичної волі".

