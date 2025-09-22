21 сентября истребителям НАТО снова пришлось лететь на перехват российского военного самолета. На этот раз была очередь Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Ил-20М. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что два немецких истребителя Eurofighter отправили для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20М, летевшего в полосе нейтрального воздушного пространства над Балтийским морем.

"В очередной раз наши силы быстрого реагирования, состоящие из двух истребителей Eurofighter, получили задание от НАТО распознать неидентифицированный самолет без плана полета или радиосвязи в международном воздушном пространстве", — говорится в заявлении немецких ВВС.

Как выяснили немецкие пилоты, это был российский военный самолет-разведчик Ил-20М. После того, как российский самолет был визуально идентифицирован, обязанности по его сопровождению были переданы Военно-воздушным силам Швеции, которая с недавних пор тоже является членом НАТО.

Между тем, как обращают внимание авторы публикации, Североатлантический совет НАТО планирует собраться во вторник, чтобы обсудить инцидент с тремя российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны НАТО должны дать жесткий ответ на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях нужно идти на радикальный, но оправданный шаг и сбивать российские самолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел.



