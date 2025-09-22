США вирішили не брати участь в операції на східному фланзі НАТО: що заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон не вважає неучасть США в останній операції НАТО "Східний вартовий" щодо зміцнення східного флангу Північноатлантичного Альянсу приводом для занепокоєння. Як повідомляє портал "Коментарі", свою позицію французький лідер висловив в інтерв'ю "CBS News".

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Макрон сказав, що "не турбується і не хвилюється" через те, що США не беруть участі в операції "Східний вартовий", розпочатої після падіння російських дронів у Польщі.

"Погляньте, що роблять США на східному фланзі НАТО. Ви є дуже сильним учасником і надійним партнером. Тому я не хочу применшувати цю роль і вашу відданість, і я думаю, що ваш президент також дуже чітко висловив свою відданість НАТО", – додав президент Франції.

За словами президента Франції, європейські держави водночас мають активніше інвестувати у свою обороноздатність.

"Адже справедливо, що США хочуть зосередитися набагато більше на власній безпеці або хочуть набагато більше працювати на Тихоокеанському узбережжі та просять європейців бути більш залученими та відданими своїй безпеці", — зазначив Еммануель Макрон.

Зазначимо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько двох десятків російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли майже на 300 км від східного кордону.

На цьому фоні Північноатлантичний альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

