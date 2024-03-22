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Стали известны страны, которые могут поддержать Францию и направить войска в Украину

Вероятнее всего инициативу Франции по направлению войск в Украину могут поддержать еще несколько стран НАТО, отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Николя Тензе, пишет Newsweek

сегодня, 13:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Николя Тензе, маловероятно, что Париж будет действовать самостоятельно. По всей видимости, он заручится поддержкой еще нескольких стран НАТО, которые тоже согласятся отправить свои войска в Украину. По мнению эксперта, скорее всего инициативу президента Франции Эммануэля Макрона поддержат Польша, Чехия, а также страны Балтии. При этом эксперт не исключил, что направить свои войска могут некоторые страны северной Европы.

Стали известны страны, которые могут поддержать Францию и направить войска в Украину

Войска НАТО

Как считает Тензе, военные стран НАТО в Украине могут выполнять несколько миссий, например, выполнять функции поддержки и консультирования или стать официальной миссией, которая будет помогать определить цели для британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и обеспечивать техническое обслуживание ключевой военной техники. .

Также военные НАТО могут быть задействованы в помощи в наступательных операциях, считает Тензе, но без прямого участия в боях. При этом, добавляет эксперт, теоретически военные могут участвовать в прямых боевых столкновениях, но это маловероятно.

Вместе с тем, как считает советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак, французские солдаты, если они будут направлены Украину, не будут участвовать в прямых боевых столкновениях. Наконец, как подчеркнул эксперт, Украине этого и не нужно. По его словам, они были бы очень полезны в качестве пограничников, охраняющих границу с Беларусью или Приднестровьем.

Кроме того, добавил Ступак, Украина бы радостно приняла бригады по ремонту оружия или экспертов-консультантов и другой персонал логистической поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам посла Франции в Украине, некоторые страны уже интересуются инициативой Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину.




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Источник: https://www.newsweek.com/ukraine-map-french-troop-locations-intervention-russia-macron-1881723
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