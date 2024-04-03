Тайные переговоры троих. Байден и Шольц боятся менять позицию по отношению к России

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в переговорах с американским президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом по ситуации в Украине. Макрон якобы предлагал лидерам принять более жесткую позицию по отношению к России.

Эммануэль Макрон

Согласно информации издания The Wall Street Journal, Макрон обсуждал с Байденом и Шольцом необходимость изменения стратегии войны между Россией и Украиной. Французский президент предлагал применение так называемого принципа стратегической двусмысленности, который оставлял бы все варианты открытыми.

WSJ указывает, что такой подход существенно отличается от позиции США, которые пытались и пытаются избежать действий, которые могли бы спровоцировать Россию. Однако Макрон убеждал, что необходимо прекратить чрезмерное соблюдение "красных линий" и заставить Кремль догадываться о возможных ответных действиях.

Американские чиновники выразили сомнения в необходимости изменения стратегии, тогда как Шольц выступил против этой идеи, убеждая, что она может разделить союзников и обострить конфликт.

Известно, что Макрон звонил по телефону союзникам и пытался донести им позицию, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для отправки сигнала кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что западные страны не исключают никаких вариантов, в том числе и военных. Однако Шольц предупредил, что это может привести к разобщенности среди союзников.

Эти вопросы также обсуждались перед началом саммита в Елисейском дворце. Хотя консенсуса по отправке войск стран НАТО в Украину не достигнуто, Макрон отметил, что все варианты остаются на столе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдепе США сообщили , что американских военных на украинской территории не будет, поскольку Соединенные Штаты не хотят становиться участниками войны с РФ.