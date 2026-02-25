logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Теперь у россиян подгорит знатно: Франция готовит рекордные поставки смертельного оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь у россиян подгорит знатно: Франция готовит рекордные поставки смертельного оружия

Высокоточные авиабомбы с дальностью до 70 км усилят возможности ВСУ и позволят бить вне зоны ПВО противника

25 февраля 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина и Франция работают над организацией рекордных поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer, которые уже доказали свою эффективность при уничтожении военных целей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Теперь у россиян подгорит знатно: Франция готовит рекордные поставки смертельного оружия

Авиационные бомбы AASM Hammer. Фото: из открытых источников

Во Франции эти боеприпасы активно применяются Воздушно-космическими силами и интегрированы на различных платформах, включая истребители F-16 Fighting Falcon, Dassault Rafale и Mirage 2000D. В Украине AASM уже адаптированы для использования с советских МиГ-29, что существенно расширило ударные возможности Воздушных сил ВСУ.

AASM Hammer представляет собой не обычную авиабомбу, а модульный комплект, который превращает стандартные свободнопадающие боеприпасы в высокоточное оружие. Он включает блок наведения и хвостовой модуль с оперением и твердотопливным ускорителем. Система наведения может быть инерциальной, спутниковой, лазерной или инфракрасной, обеспечивая точность поражения с отклонением до 10 метров.

Наличие ускорителя позволяет наносить удары на дистанции до 70 километров. Это дает пилотам возможность атаковать цели, не входя в зону действия вражеской противовоздушной обороны.

Наиболее востребованы комплекты для 250-килограммовых бомб Mk 82 и 1000-килограммовых Mk 84, однако существуют решения и для других типов авиационных боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — пятый год полномасштабного вторжения начинается для Москвы с неприятных сигналов. Об этом говорится в новом отчёте Институт изучения войны (ISW). 

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в интервью "Le Figaro".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/shho-vidomo-pro-kerovani-aviabombi-aasm-hammer-yakimi-francziya-ozbroyuye-ukrayinski-litaki
Теги:

Новости

Все новости