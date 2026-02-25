Теперь у россиян подгорит знатно: Франция готовит рекордные поставки смертельного оружия

Украина и Франция работают над организацией рекордных поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer, которые уже доказали свою эффективность при уничтожении военных целей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Авиационные бомбы AASM Hammer. Фото: из открытых источников

Во Франции эти боеприпасы активно применяются Воздушно-космическими силами и интегрированы на различных платформах, включая истребители F-16 Fighting Falcon, Dassault Rafale и Mirage 2000D. В Украине AASM уже адаптированы для использования с советских МиГ-29, что существенно расширило ударные возможности Воздушных сил ВСУ.

AASM Hammer представляет собой не обычную авиабомбу, а модульный комплект, который превращает стандартные свободнопадающие боеприпасы в высокоточное оружие. Он включает блок наведения и хвостовой модуль с оперением и твердотопливным ускорителем. Система наведения может быть инерциальной, спутниковой, лазерной или инфракрасной, обеспечивая точность поражения с отклонением до 10 метров.

Наличие ускорителя позволяет наносить удары на дистанции до 70 километров. Это дает пилотам возможность атаковать цели, не входя в зону действия вражеской противовоздушной обороны.

Наиболее востребованы комплекты для 250-килограммовых бомб Mk 82 и 1000-килограммовых Mk 84, однако существуют решения и для других типов авиационных боеприпасов.

