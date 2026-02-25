Тепер у росіян підгорить знатно: Франція готує рекордне постачання смертельної зброї

Україна та Франція працюють над організацією рекордних поставок керованих авіаційних бомб AASM Hammer, які вже довели свою ефективність при знищенні військових цілей. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Авіаційні бомби AASM Hammer. Фото: з відкритих джерел

У Франції ці боєприпаси активно застосовуються Повітряно-космічними силами та інтегровані на різних платформах, включаючи винищувачі F-16 Fighting Falcon, Dassault Rafale та Mirage 2000D. В Україні AASM вже адаптовано для використання з радянських МіГ-29, що суттєво розширило ударні можливості Повітряних сил ЗСУ.

AASM Hammer є не звичайною авіабомбою, а модульним комплектом, який перетворює стандартні вільнопадаючі боєприпаси на високоточну зброю. Він включає блок наведення та хвостовий модуль з оперенням та твердопаливним прискорювачем. Система наведення може бути інерційною, супутниковою, лазерною чи інфрачервоною, забезпечуючи точність ураження з відхиленням до 10 метрів.

Наявність прискорювача дозволяє завдавати ударів на дистанції до 70 кілометрів. Це дає пілотам можливість атакувати цілі, не входячи до зони дії ворожої протиповітряної оборони.

Найбільш популярні комплекти для 250-кілограмових бомб Mk 82 і 1000-кілограмових Mk 84, проте існують рішення і для інших типів авіаційних боєприпасів.

