logo

BTC/USD

69727.62

ETH/USD

3574.00

LTC/USD

91.07

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Теракты, которые произошли в РФ, могли состояться во Франции: Макрон сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Теракты, которые произошли в РФ, могли состояться во Франции: Макрон сделал заявление

Президент признал, что причастная к теракту в РФ группа пыталась атаковать Францию

сегодня, 16:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, в течение последних месяцев пытался осуществить несколько атак на Францию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Le Parisien".

Теракты, которые произошли в РФ, могли состояться во Франции: Макрон сделал заявление

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Макрон не привёл подробностей. Публичных сообщений о каких-либо предотвращённых терактах во Франции в последнее время не было. Однако в субботу, после нападения на "Крокус", стало известно об усилении степени террористической угрозы во Франции до максимальной. Решение об этом принял Совет по обороне и национальной безопасности.

Эммануэль Макрон, который посещает Французскую Гвиану в Южной Америке, заявил, что убеждён, что теракт в России организовала ИГ, предостерёг Россию от того, чтобы она пыталась бездоказательно возлагать ответственность за нападение на "Крокус" на Украину, и сказал, что Париж предложил Москве "усиленное сотрудничество" по вопросу борьбы с терроризмом.

Также французский лидер выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

Читайте также на портале "Комментарии" — теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", который совершили мусульманские радикалы, похоже, действовавшие под эгидой ИГИЛ, уже привел к жесткой реакции российских ультранационалистов. Настолько жесткой, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. Между тем, попытка российской пропаганды отыскать в массовой бойне украинский след, похоже, провалилась. Что, впрочем, не останавливает ни Кремль, ни его цепных медиа-псов. Как события могут развиваться дальше? Что показал – и к чему может привести теракт в "Крокусе"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости