Теракты, которые произошли в РФ, могли состояться во Франции: Макрон сделал заявление

Филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, в течение последних месяцев пытался осуществить несколько атак на Францию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Le Parisien".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Макрон не привёл подробностей. Публичных сообщений о каких-либо предотвращённых терактах во Франции в последнее время не было. Однако в субботу, после нападения на "Крокус", стало известно об усилении степени террористической угрозы во Франции до максимальной. Решение об этом принял Совет по обороне и национальной безопасности.

Эммануэль Макрон, который посещает Французскую Гвиану в Южной Америке, заявил, что убеждён, что теракт в России организовала ИГ, предостерёг Россию от того, чтобы она пыталась бездоказательно возлагать ответственность за нападение на "Крокус" на Украину, и сказал, что Париж предложил Москве "усиленное сотрудничество" по вопросу борьбы с терроризмом.

Также французский лидер выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

Читайте также на портале "Комментарии" — теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", который совершили мусульманские радикалы, похоже, действовавшие под эгидой ИГИЛ, уже привел к жесткой реакции российских ультранационалистов. Настолько жесткой, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. Между тем, попытка российской пропаганды отыскать в массовой бойне украинский след, похоже, провалилась. Что, впрочем, не останавливает ни Кремль, ни его цепных медиа-псов. Как события могут развиваться дальше? Что показал – и к чему может привести теракт в "Крокусе"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



