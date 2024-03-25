Как Путин использует бойню в Крокусе: почему она произошла именно сейчас

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", который совершили мусульманские радикалы, похоже, действовавшие под эгидой ИГИЛ, уже привел к жесткой реакции российских ультранационалистов. Настолько жесткой, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. Между тем, попытка российской пропаганды отыскать в массовой бойне украинский след, похоже, провалилась. Что, впрочем, не останавливает ни Кремль, ни его цепных медиа-псов. Как события могут развиваться дальше? Что показал – и к чему может привести теракт в "Крокусе"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Выгоды российской власти очевидны

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний рассуждает так:

"В любом теракте следует искать в первую очередь кому это выгодно. Если проанализировать последствия теракта в Крокусе, то окажется, что очевидный вид получает Путин и его режим".

Во-первых, отмечает эксперт, речь идет об усилении и без того влиятельных силовых структур в России.

Во-вторых, происходит мобилизация российского общества против "внешнего врага" – и единения вокруг власти.

В-третьих, видим усиление российской пропаганды в мире.

В-четвертых, наблюдается чувство эмпатии к РФ, которое демонстрируется в определенных кругах западных обществ.

"Выгоды российской власти настолько велики, а цинизм и садизм настолько безграничны, что вместе это дает обоснованные подозрения, что за ИГИЛ в этом случае может стоять работа российских спецслужб", – считает Александр Доний.

Сами собой напрашиваются параллели с поджогом Рейхстага в 1933-м

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание, что мы до сих пор достоверно не знаем, был ли теракт в "Крокусе" организован исламскими радикалами самостоятельно, либо при потенциальном участии российских спецслужб.

"Если рассмотреть количественный состав ИГИЛ, становится понятно, что лидерские позиции там занимает именно РФ. Только задокументированных боевиков, имеющих российское гражданство, там около четырех тысяч. И более 300 из них вернулись на территорию РФ. Подобная широкомасштабная вербовка не могла происходить без участия российских спецслужб и внедрения своей агентуры в ряды ИГИЛ. Неудивительно, что связи между РФ и ИГИЛ давно известны и даже публично озвучены. Не говоря о том, что осталось за кулисами. Исходя из этого, российские спецслужбы могут или стоять за терактом в Подмосковье (поскольку они его не остановили, несмотря на предупреждения от зарубежных коллег), либо они предпочли просто не мешать террористам", – рассуждает Олег Саакян.

Как бы то ни было, продолжает он, эти теракты очень напоминают те, под которые Путин приходил к власти (взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и так далее – за которыми явно стояли российские спецслужбы) и укреплялся (череда новых терактов уже во время его президентства).

"Учитывая это, нет сомнения, что бойня в "Крокусе" будет использоваться путинским режимом по предыдущим сценариям – для усиления власти Путина, закручивания репрессивных гаек, – прогнозирует эксперт. – На этой волне российская Госдума уже готова принять решение о возвращении смертной казни (о чём давно мечтал Путин). Звучат идеи обязать спецслужбовцев, полицаев, других силовиков носить при себе оружие даже во внерабочее время. Тем самым легализуется присутствие повсеместно вооруженных людей в штатском, которые смогут использовать оружие в любое время, в любом месте".

Будет и много чего другого, присущего переходу от авторитарного правления к тоталитарного, уверен политолог. Что более чем устраивает Путина. И чему способствовал теракт в "Крокусе".

Сами собой напрашиваются параллели с поджогом Рейхстага в 1933-м, что немецкие нацисты использовали как повод для ареста тысяч политических противников и отмены демократических свобод, акцентирует Олег Саакян.

Одна из целей теракта – поссорить христианский и мусульманские миры

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что ответственность за теракт в Красногорске в "Крокус Сити Холл", где перед концертом группы "Пикник" (все 6200 билетов были проданы) вечером 22 марта произошло циничное сафари на людей, взяла на себя организация Исламское государство – Хорасан.

"Украина решительно осуждает международный терроризм во всех его проявлениях, – подчеркивает эксперт. – Заявления же Москвы о, якобы, "украинском следе" в данном теракте – беспочвенны и заведомо ложны. Обвиняя Украину в терроризме, Россия пытается скрыть собственную террористическую сущность и отвлечь мир от своего ежедневного террора против мирных украинцев".

В тот же день, когда случилась бойня в Красногорске, российские ракеты массово нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, попадая в машинные залы ГЭС, ТЭС и заведомо оставляя сотни тысяч украинцев без электричества, водоснабжения, напоминает Светлана Кушнир.

"Разве события в Подмосковье делают из страны-агрессора – жертву? Разве не путинская переориентировка российских спецслужб на террор против Украины и собственных оппозиционных граждан – главная составляющая того, что случилось в "Крокусе"? Разве зверства россиян по отношению к гражданскому населению Украины отличаются от зверств террористов в Красногорске? Ничего подобного! Путинский режим конфликтует с одними террористами и одновременно поддерживает других, в частности, Талибан, ХАМАС иже с ними. Россия показательно пригласила делегацию ХАМАС вскоре после того, как мир облетели кадры резни на фестивале NOVA и в близлежащих кибуцах в октябре 2023 года в Израиле. У демократического мира нет оснований надеяться на примирение с РФ на почве совместной борьбы с международным терроризмом. Кремль стремится не к сотрудничеству с Западом, а к его расколу", – поясняет эксперт.

Комментируя участие мусульман в теракте в Красногорске, она напоминает, что весь адекватный мусульманский мир 22 марта встречал Науриз – Новый год. А сейчас идет священный месяц Рамадан.

"Подобные действия запрещены в исламе. Учитывая это, бойня в "Крокусе" явно имела одной из целей поссорить христианский и мусульманские миры. Вывод прост: терроризм принимает все новые отвратительные формы, а спецслужбы Украины, США, Британии, стран ЕС должны совместно бороться против проявлений такого насилия. Работа по превенции и предотвращению распространения идей террора в отношении гражданских должна усиливаться. Особенно это касается Украины, потому что мы граничим с государством-агрессором, признанным частью цивилизованного мира спонсором террористических организаций и группировок", – констатирует Светлана Кушнир.

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