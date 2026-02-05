У Макрона начинают строить диалог с Кремлем: с кем состоялись переговоры

Дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн находился в Москве во вторник для переговоров с путинскими чиновниками. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный о встрече, а также два дипломатических источника.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Один из собеседников отметил, что Бонн встретился с должностными лицами Кремля. Он не предоставил дополнительных деталей, кроме того, что целью было ведение диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

Два дипломатических источника проинформировали, что союзникам было ранее сообщено об инициативе, а Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим советником российского диктатора Владимира Путина.

В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли переговоры, но напомнили слова Эммануэля Макрона о том, что обсуждения с РФ проходят на техническом уровне в полной прозрачности и в консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским и главными европейскими союзниками.

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения на этот счет", – отметил он.

