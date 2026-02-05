logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция У Макрона начинают строить диалог с Кремлем: с кем состоялись переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

У Макрона начинают строить диалог с Кремлем: с кем состоялись переговоры

Союзников проинформировали об инициативе выйти на диалог с Кремлем

5 февраля 2026, 07:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн находился в Москве во вторник для переговоров с путинскими чиновниками. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный о встрече, а также два дипломатических источника.

У Макрона начинают строить диалог с Кремлем: с кем состоялись переговоры

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Один из собеседников отметил, что Бонн встретился с должностными лицами Кремля. Он не предоставил дополнительных деталей, кроме того, что целью было ведение диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

Два дипломатических источника проинформировали, что союзникам было ранее сообщено об инициативе, а Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим советником российского диктатора Владимира Путина.

В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли переговоры, но напомнили слова Эммануэля Макрона о том, что обсуждения с РФ проходят на техническом уровне в полной прозрачности и в консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским и главными европейскими союзниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что работа над возможным возобновлением диалога между европейскими странами и главой Кремля Владимиром Путиным сейчас проходит на "техническом уровне". Об этом пишет Le Monde.

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения на этот счет", – отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – Франция намерена ужесточать давление на Россию и работает над новым пакетом санкций на уровне Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув решительность Парижа в отстаивании мира и противодействии агрессии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:

Новости

Все новости