logo

BTC/USD

88324

ETH/USD

2965.88

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция У Макрона отреагировали на "атаку" на резиденцию Путина: кого осуждают
commentss НОВОСТИ Все новости

У Макрона отреагировали на "атаку" на резиденцию Путина: кого осуждают

У Макрона заявили, что веских доказательств "атаки" на резиденцию Путина нет

31 декабря 2025, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что веских доказательств правдивости российских заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом изданию "Le Monde" рассказал источник из окружения Макрона.

У Макрона отреагировали на "атаку" на резиденцию Путина: кого осуждают

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Собеседник издания отметил, что "продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом противодействия мирной повестке дня президента Трампа".

"Нет никаких веских доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей даже после сверки информации с нашими партнерами", отметили в окружении президента Франции.

Источник также добавил, что сама российская власть противоречит сама себе в том, что на самом деле произошло.                                                  

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку дронов ВСУ на свою резиденцию. А глава Белого дома, словно по сценарию, поддержал диктатора, забыв, что у США есть самая профессиональная разведка в мире. Можно ли говорить, что после всего этого те 95% мирного соглашения, которыми так гордился Трамп, нужно пересматривать снова? Будет ли вынужден Трамп позже, все же, подойти к своим планам Б , ведь Путин снова придумал, как избежать прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин поплатился за "СВО": почему-то вдруг вспомнил о терроризме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/12/30/en-direct-guerre-en-ukraine-les-accusations-russes-d-une-attaque-sur-une-residence-de-poutine-sont-fausses-repete-zelensky-ajoutant-que-ses-allies-peuvent-le-verifier_6659606_3210.html#id-2739413
Теги:

Новости

Все новости