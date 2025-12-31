У Макрона отреагировали на "атаку" на резиденцию Путина: кого осуждают

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что веских доказательств правдивости российских заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом изданию "Le Monde" рассказал источник из окружения Макрона.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Собеседник издания отметил, что "продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом противодействия мирной повестке дня президента Трампа".

"Нет никаких веских доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей даже после сверки информации с нашими партнерами", отметили в окружении президента Франции.

Источник также добавил, что сама российская власть противоречит сама себе в том, что на самом деле произошло.

