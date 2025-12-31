logo_ukra

У Макрона відреагували на "атаку" на резиденцію Путіна: кого засуджують
НОВИНИ

У Макрона відреагували на "атаку" на резиденцію Путіна: кого засуджують

У Макрона заявили, що вагомих доказів "атаки" на резиденцію Путіна немає

31 грудня 2025, 09:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що вагомих доказів правдивості російських заяв про нібито українську атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна немає. Як інформує портал "Коментарі", про це виданню "Le Monde" розповіло джерело з оточення Макрона.

У Макрона відреагували на "атаку" на резиденцію Путіна: кого засуджують

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник видання зазначив, що "продовження і посилення російських ударів саме по собі є актом протидії мирному порядку денному президента Трампа".

"Немає жодних вагомих доказів, що підтверджують серйозні звинувачення російської влади, навіть після звірки інформації з нашими партнерами", зазначили в оточенні президента Франції.

Джерело також додало, що сама російська влада суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін пожалівся президенту США Дональду Трампу на атаку дронів ЗСУ на свою резиденцію. А глава Білого дому, ніби по сценарію, підтримав диктатора, забувши, що у США є чи не найпрофесійніша розвідка у світі. Чи можна говорити, що після всього цього ті 95% мирної угоди, якими так пишався Трамп, треба переглядати знову? Чи буде змушений Трамп пізніше, все ж таки, підійти до своїх планів Б, адже Путін знову придумав, як уникнути припинення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.                                                                                            

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Путін поплатився за "СВО": чомусь раптом згадав про тероризм.




Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/12/30/en-direct-guerre-en-ukraine-les-accusations-russes-d-une-attaque-sur-une-residence-de-poutine-sont-fausses-repete-zelensky-ajoutant-que-ses-allies-peuvent-le-verifier_6659606_3210.html#id-2739413
