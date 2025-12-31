У Макрона відреагували на "атаку" на резиденцію Путіна: кого засуджують

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що вагомих доказів правдивості російських заяв про нібито українську атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна немає. Як інформує портал "Коментарі", про це виданню "Le Monde" розповіло джерело з оточення Макрона.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник видання зазначив, що "продовження і посилення російських ударів саме по собі є актом протидії мирному порядку денному президента Трампа".

"Немає жодних вагомих доказів, що підтверджують серйозні звинувачення російської влади, навіть після звірки інформації з нашими партнерами", зазначили в оточенні президента Франції.

Джерело також додало, що сама російська влада суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

