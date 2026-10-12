У Макрона ответили на призыв Трампа "сменить Зеленского"

Франция продолжит поддерживать Украину и выступать за ужесточение санкций против России, несмотря на противоречивые сигналы из Вашингтона. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в интервью Radio France, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по украинскому руководству и российскому дизельному топливу.

Франция. Фото: из открытых источников

По словам министра, Париж не намерен отказываться от поддержки Киева. Он сообщил, что европейские министры иностранных дел должны обсудить дальнейшее расширение ограничительных мер против Москвы.

"Я могу сказать вам вот что – мы Украину не предадим", — заявил Лескюр.

При этом он подчеркнул, что европейская политика должна быть направлена на усиление давления на Россию, а не на смягчение санкций.

Отдельно французский министр высказался о призывах Трампа к смене украинского президента. Лескюр назвал Владимира Зеленского выдающимся лидером и подчеркнул, что вопрос избрания главы государства относится исключительно к компетенции украинского народа.

По его словам, если украинцы когда-либо захотят сменить президента, это должно произойти демократическим путем. До тех пор Зеленский остается законным главой государства.

Лескюр также обратил внимание на приближение зимы и угрозу российских ударов по энергетической инфраструктуре. Он напомнил, что Украина готова прекратить атаки на российские НПЗ при условии прекращения российских ударов по украинской энергетике.

"Мы стоим на пороге зимы. Мы знаем, как суровы бывают зимы в Украине. Поэтому вопрос сегодня в том, способны ли мы защитить Украину", — подчеркнул министр.

Кроме того, на встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке Лескюр намерен работать над усилением помощи Украине и восстановлением поврежденного российским ударом объекта в Чернобыле.

Заявления Парижа демонстрируют, что Франция намерена сохранять политическую и экономическую поддержку Киева, одновременно добиваясь усиления давления на Кремль.

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