Новый военный альянс: главные цели сотрудничества Австралии, Британии и США

США, Великобритания и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Главные цели сотрудничества Австралии, Британии и США - фото из открытых источников

Эксперты прокомментировали эту инициативу для издания "Комментарии".

Это серьезный вклад в укрепление союзничества с США

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что отказ австралийцев от конвенционных подводных лодок по проекту Франции в пользу приобретения атомных подлодок от США для своего военно-морского флота выглядит логично по ряду причин.

"Во-первых, это серьезный вклад в укрепление союзничества с США, – поясняет он. – Во-вторых, вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Китайская Народная Республика (КНР) – единственное государство, которое рассматривается США, Австралией и Великобританией как главная угроза в регионе. А атомные подлодки – единственные судна, способные в случае гипотетической войны с КНР действовать в его прибрежных морях с куда меньшими рисками быть обнаруженными, чем крупные надводные платформы. Более того – вооружение таких подлодок (торпеды и противокорабельные ракеты типа Harpoon с расширенным радиусом действия) делает их серьезной проблемой для КНР, пытающегося усилить влияние и военное присутствие в регионе".

Что касается негативной реакции Франции на данное решение, Николай Белесков уверен, что той придется смириться. В глобальном же смысле Австралия всё делает правильно, резюмирует аналитик.

Всё работает на то, чтобы уменьшить влияние Китая

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук отмечает, что это – только одна из частей данного альянса.

"К примеру, давно создан и действует подобный разведывательный альянс, – говорит он. – Америка будет использовать все возможные союзнические методы для борьбы с Китаем. Для американцев сейчас враг №1 не Россия, а КНР. И усмирение Китая, попытка, скажем так, загнать его в некое стойло – главное для нынешней американской дипломатии и политики. И не использовать давнего союзника – Австралию – как крутой плацдарм и мощного игрока в регионе было бы неправильным".

У австралийцев нет технологий и возможностей для строительства своего флота, поясняет Михаил Макарук. Они корабли покупали. У тех же британцев.

"Недавно хотели заключить контракт с французами для строительства собственного подводного флота. Речь шла примерно о двух десятках судов по французской технологии. Но это был бы не атомный флот. Установка ядерного реактора на корабельный тип как подводных, так и наводных суден – довольно сложная технология. И то, что американцы договорились или строить для Австралии за ее средства, или передать в лизинг такого рода суда – ход правильный", – уверен эксперт.

Он прогнозирует, что скоро развернется борьба за внешнеполитический курс Индонезии.

"Это самая большая страна исламского мира по количеству населению. С колоссальными ресурсами, которые есть на ее территории, включая нефть. И в этом смысле укрепление позиций США, Великобритании и Австралия в регионе – логично и оправдано. Всё работает на то, чтобы уменьшить влияние Китая", – резюмирует Михаил Макарук.

Ранее издание "Комментарии" писало, действительно ли США сдает позиции на международной арене.





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