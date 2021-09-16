Новый военный альянс: главные цели сотрудничества Австралии, Британии и США

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Елизавета Черных
США, Великобритания и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.
Главные цели сотрудничества Австралии, Британии и США - фото из открытых источников
Эксперты прокомментировали эту инициативу для издания "Комментарии".
Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что отказ австралийцев от конвенционных подводных лодок по проекту Франции в пользу приобретения атомных подлодок от США для своего военно-морского флота выглядит логично по ряду причин.
Что касается негативной реакции Франции на данное решение, Николай Белесков уверен, что той придется смириться. В глобальном же смысле Австралия всё делает правильно, резюмирует аналитик.
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук отмечает, что это – только одна из частей данного альянса.
У австралийцев нет технологий и возможностей для строительства своего флота, поясняет Михаил Макарук. Они корабли покупали. У тех же британцев.
Он прогнозирует, что скоро развернется борьба за внешнеполитический курс Индонезии.
"Это самая большая страна исламского мира по количеству населению. С колоссальными ресурсами, которые есть на ее территории, включая нефть. И в этом смысле укрепление позиций США, Великобритании и Австралия в регионе – логично и оправдано. Всё работает на то, чтобы уменьшить влияние Китая", – резюмирует Михаил Макарук.
Ранее издание "Комментарии" писало, действительно ли США сдает позиции на международной арене.
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