Украина получит около $1 млрд на прохождение зимы

Средства помощи направят на восстановление энергоинфраструктуры, водоснабжение, здравоохранение и другие отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, пишет "Комментарии".



В поддержку Украины выделили более миллиарда долларов

Катрин Колонна заявила, что на конференции в Париже во вторник, 13 декабря, было выделено более миллиарда долларов в поддержку Украины для прохождения зимнего периода.

По словам Колонны, средства выделили 46 государств и 24 международных организации. Деньги будут направлены на восстановление поврежденной энергетической сети, а также водоснабжение, здравоохранение, транспорт.

"Наш результат конференции - около $500 млн. грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около $500 млн. в товарах, услугах и дополнительных кредитах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", - сказал Шмигаль. По словам премьера , большую часть помощи Украина получит уже до конца 2022 года.

Как писали "Комментарии", ЕС заключил соглашение с Венгрией, которое позволит предоставить Украине 18 млрд евро. Вместе с тем министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.

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