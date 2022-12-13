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Украина получит около $1 млрд на прохождение зимы

Партнеры Украины на конференции в Париже объявили о предоставлении нашей стране помощи около $1 млрд для прохождения зимы

сегодня, 18:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Средства помощи направят на восстановление энергоинфраструктуры, водоснабжение, здравоохранение и другие отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, пишет "Комментарии".

Украина получит около $1 млрд на прохождение зимы

В поддержку Украины выделили более миллиарда долларов

Катрин Колонна заявила, что на конференции в Париже во вторник, 13 декабря, было выделено более миллиарда долларов в поддержку Украины для прохождения зимнего периода.

По словам Колонны, средства выделили 46 государств и 24 международных организации. Деньги будут направлены на восстановление поврежденной энергетической сети, а также водоснабжение, здравоохранение, транспорт.

"Наш результат конференции - около $500 млн. грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около $500 млн. в товарах, услугах и дополнительных кредитах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", - сказал Шмигаль. По словам премьера , большую часть помощи Украина получит уже до конца 2022 года.

Как писали "Комментарии", ЕС заключил соглашение с Венгрией, которое позволит предоставить Украине 18 млрд евро. Вместе с тем министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.

Читайте на портале — Президент Владимир Зеленский, обратившись 12 декабря к участникам саммита G7 , среди прочего призвал Россию закончить войну к Рождеству. А сами лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече, в которой участвовал Зеленский, договорились продолжать поддержку нашей страны, в том числе финансовую, создать платформу координации помощи Украине и предоставить нам больше средств ПВО .



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3633411-konferencia-u-parizi-ukraini-vidilaut-1-milard-dopomogi-dla-prohodzenna-zimi.html
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