Украине придется забыть о членстве в ЕС: Ле Пен насторожила заявлением

Лидер фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен выступила против возможного вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что последствия такого решения могут дорого обойтись французской экономике. Свою позицию политик изложила в соцсети X.

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

По словам Ле Пен, Франция может оказаться среди первых стран ЕС, которые почувствуют экономические последствия расширения союза. Главный риск она видит для французского сельского хозяйства, поскольку украинские производители способны усилить конкуренцию на европейском рынке.

Ле Пен назвала возможное соперничество с украинскими аграриями "жесткой недобросовестной конкуренцией". Кроме того, политик считает, что вступление Украины способно изменить распределение средств Общей сельскохозяйственной политики ЕС. В таком случае, по ее мнению, французское сельское хозяйство может получить меньшую долю европейского финансирования.

Позиция Ле Пен не стала неожиданностью. "Национальное объединение" уже несколько лет выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и НАТО, связывая это с защитой национального суверенитета Франции, интересов ее производителей и ограничением дальнейшей интеграции внутри Евросоюза.

При этом на уровне ЕС обсуждаются переходные механизмы для украинского аграрного сектора, которые должны учитывать последствия возможного членства страны для европейского рынка.

Отдельный фактор – отношение Ле Пен к России. В прошлом она выступала против отдельных видов военной помощи Украине и допускала возможность будущего стратегического сближения НАТО с Москвой. Ее партию также критиковали во Франции из-за прежних финансовых и политических контактов с Россией.

Вместе с тем в 2026 году риторика "Национального объединения" в отношении Кремля стала жестче. Ле Пен и Жордан Барделла обвиняли Россию в попытках давления и дестабилизации Франции.

Однако по вопросу европейской интеграции Украины позиция Ле Пен остается прежней: Париж, по ее мнению, должен прежде всего защищать собственные экономические интересы.

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