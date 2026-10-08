Україні доведеться забути про членство в ЄС: Ле Пен насторожила заявою

Лідер фракції "Національного об'єднання" у Національних зборах Франції Марін Ле Пен виступила проти можливого вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що наслідки такого рішення можуть дорого коштувати французькій економіці. Свою позицію політик виклала у соцмережі X.

Марін Ле Пен. Фото: з відкритих джерел

За словами Ле Пен, Франція може бути серед перших країн ЄС, які відчують економічні наслідки розширення союзу. Головний ризик вона бачить для французького сільського господарства, оскільки українські виробники можуть посилити конкуренцію на європейському ринку.

Ле Пен назвала можливе суперництво з українськими аграріями "жорсткою несумлінною конкуренцією". Крім того, політик вважає, що вступ України здатний змінити розподіл коштів Загальної сільськогосподарської політики ЄС. У такому разі, на її думку, французьке сільське господарство може одержати меншу частку європейського фінансування.

Позиція Ле Пен не стала несподіванкою. "Національне об'єднання" вже кілька років виступає проти прискореного вступу України до ЄС та НАТО, пов'язуючи це із захистом національного суверенітету Франції, інтересів її виробників та обмеженням подальшої інтеграції всередині Євросоюзу.

При цьому на рівні ЄС обговорюються перехідні механізми для українського аграрного сектору, які мають враховувати наслідки можливого членства країни для європейського ринку.

Окремий чинник – ставлення Ле Пен до Росії. У минулому вона виступала проти окремих видів військової допомоги Україні та припускала можливість майбутнього стратегічного зближення НАТО з Москвою. Її партію також критикували у Франції через колишні фінансові та політичні контакти з Росією.

Водночас у 2026 році риторика "Національного об'єднання" щодо Кремля стала жорсткішою. Ле Пен та Жордан Барделла звинувачували Росію у спробах тиску та дестабілізації Франції.

Однак щодо європейської інтеграції України позиція Ле Пен залишається незмінною: Париж, на її думку, має насамперед захищати власні економічні інтереси.

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