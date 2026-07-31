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Украинские огнеборцы отправились во Францию: ГСЧС поможет европейским коллегам обуздать лесные пожары

70 специалистов и техника: Украина присоединилась к ликвидации масштабных стихийных пожаров во Франции

31 июля 2026, 09:33
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Недилько Ксения

Сводный отряд украинских пожарных отправился во Французскую Республику, чтобы оказать поддержку в ликвидации мощных лесных пожаров. Гуманитарная миссия организована по личному распоряжению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках международной программы Механизма гражданской защиты ЕС. В состав европейского десанта вошли 70 высококвалифицированных работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также 15 единиц особого автотранспорта.

Украинские огнеборцы отправились во Францию: ГСЧС поможет европейским коллегам обуздать лесные пожары

Лесной пожар во Франции. Фото из открытых источников

Глава Министерства внутренних дел Украины Иван Выговский проинформировал, что предшествовало отправке координационное совещание с иностранными коллегами. Глава ведомства провел онлайн-диалог с руководителем французского МВД Лораном Нуньесом, в ходе которого стороны согласовали все логистические и практические аспекты предстоящей операции. По словам украинского министра, Киев рассматривает возможность расширения помощи, если ситуация с огнем ухудшится.

Украинская сторона заверила европейских партнеров в готовности усилить вовлеченные силы в случае обострения ситуации на местах.

"В случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС", — подчеркнул Иван Выговский.

Он также поблагодарил французского министра за признание профессионализма украинских служащих и стремление развивать прочные связи между структурами обеих стран.

Глава МВД подчеркнул, что за годы противостояния российской агрессии украинские подразделения приобрели колоссальные навыки ликвидации масштабных кризисов, которые теперь пригодятся в Европе.

"Спасатели ГСЧС имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях", — отметил чиновник.

Он напомнил, что украинские специалисты каждый день сталкиваются с экстремальными вызовами, преодолевая последствия вражеских обстрелов, сдерживая масштабные возгорания и спасая людей из-под завалов. Глава министерства резюмировал, что даже несмотря на ежедневные внутренние вызовы и постоянные атаки окупантов, Украина остается надежным международным партнером, который готов подставить плечо союзникам в трудную минуту.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страшные лесные пожары на юго-западе Франции приобрели новый опасный масштаб. Кроме жилых районов и предприятий, огонь стремительно приближается к стратегическим объектам оборонной промышленности, где производятся компоненты ракетного вооружения и космической техники. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на французские власти.



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