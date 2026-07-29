Франція опинилася на межі катастрофи: чому заводи та військові об'єкти можуть злетіти на повітря

Масштабні лісові пожежі на південному заході Франції набули нового небезпечного масштабу. Окрім житлових районів та підприємств, вогонь стрімко наближається до стратегічних об'єктів оборонної промисловості, де виробляються компоненти для ракетного озброєння та космічної техніки. Про це повідомляє Fox News з посиланням на французьку владу.

Пожежа на південному заході Франції. Фото: з відкритих джерел

Найбільш напружена ситуація склалася у районі Бордо. Тут у зоні потенційної небезпеки опинилися підприємства аерокосмічної галузі, дослідницькі центри та заводи, пов'язані з виробництвом ракетного палива та боєприпасів. За даними The Telegraph, у радіусі близько двадцяти кілометрів від лінії пожеж перебувають як мінімум сім об'єктів підвищеної небезпеки.

Влада вже розпочала евакуацію персоналу. У місті Сен-Медар-ан-Жаль тимчасово зупинив роботу завод, який випускає паливо для космічних ракет Ariane та французьких стратегічних балістичних ракет. У сусідньому Сент-Елені розташоване підприємство з виробництва перхлорату амонію – ключового компонента твердопаливних ракетних двигунів. Під загрозою також опинилися майданчики, де виготовляють елементи для винищувачів Rafale, ракетних комплексів та компонентів ядерного озброєння.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що відбувається найважчою пожежною ситуацією з часів Другої світової війни. Додаткову небезпеку створює нова хвиля аномальної спеки: температура повітря має піднятися до 33 градусів, що значно перевищує кліматичну норму та ускладнює роботу рятувальників.

За інформацією Міністерства економіки Франції, наслідки стихії вже торкнулися понад 13 тисяч підприємств у департаменті Жиронду. Багато компаній змушені були повністю зупинити роботу. Для захисту стратегічних об'єктів та боротьби з вогнем влада залучила понад 1,5 тисячі військовослужбовців.

На сьогоднішній день вогонь знищив понад 42 тисячі гектарів лісів, зруйнував не менше 240 будинків, а масштабна евакуація у Франції та сусідній Іспанії вже торкнулася близько 360 тисяч людей, ставши однією з найбільших гуманітарних операцій останніх років.

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