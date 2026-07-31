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Українські вогнеборці вирушили до Франції: ДСНС допоможе європейським колегам приборкати лісові пожежі

70 фахівців та техніка: Україна долучилася до ліквідації масштабних стихійних пожеж у Франції

31 липня 2026, 09:33
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Недилько Ксения

Зведений загін українських вогнеборців вирушив до Французької Республіки, аби надати підтримку в ліквідації потужних лісових пожеж. Гуманітарну місію організовано за особистим розпорядженням Президента України Володимира Зеленського в межах міжнародної програми Механізму цивільного захисту ЄС. До складу європейського десанту увійшли 70 висококваліфікованих працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також 15 одиниць особливого автотранспорту.

Українські вогнеборці вирушили до Франції: ДСНС допоможе європейським колегам приборкати лісові пожежі

Лісова пожежа у Франції. Фото з відкритих джерел

Голова Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський поінформував, що передувала відправці координаційна нарада з іноземними колегами. Очільник відомства провів онлайн-діалог із керівником французького МВС Лораном Нуньєсом, під час якого сторони узгодили всі логістичні та практичні аспекти майбутньої операції. За словами українського міністра, Київ розглядає можливість розширення допомоги, якщо ситуація з вогнем погіршиться.

Українська сторона запевнила європейських партнерів у готовності посилити залучені сили у разі загострення ситуації на місцях.

"У разі додаткової потреби ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС", — підкреслив Іван Вигівський.

Він також висловив вдячність французькому міністру за визнання професіоналізму українських службовців та прагнення розвивати міцні зв'язки між структурами обох країн.

Керівник МВС наголосив, що за роки протистояння російській агресії українські підрозділи здобули колосальні навички ліквідації масштабних криз, які тепер стануть у пригоді в Європі.

"Рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах", — зазначив урядовець.

Він нагадав, що українські фахівці щодня стикаються з екстремальними викликами, долаючи наслідки ворожих обстрілів, стримуючи масштабні загоряння та рятуючи людей з-під завалів. Очільник міністерства резюмував, що навіть попри щоденні внутрішні виклики та постійні атаки окупантів, Україна залишається надійним міжнародним партнером, який готовий підставити плече союзникам у скрутну хвилину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що страшні лісові пожежі на південному заході Франції набули нового небезпечного масштабу. Окрім житлових районів та підприємств, вогонь стрімко наближається до стратегічних об'єктів оборонної промисловості, де виробляються компоненти для ракетного озброєння та космічної техніки. Про це повідомляє Fox News з посиланням на французьку владу.



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