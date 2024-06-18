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Ультраправые во Франции больше не хотят углублять связи с РФ: что произошло

Крайне правая французская партия "Национальное объединение" пытается дистанцироваться от РФ, чтобы иметь лучшие шансы на победу на выборах

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Крайне правая французская партия "Национальное объединение" по-быстрому удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических отношений с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издание "Politico".

Ультраправые во Франции больше не хотят углублять связи с РФ: что произошло

Жордан Барделла и Марин Ле Пен. Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, также партия ранее предлагала остановить ряд проектов по сотрудничеству с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО. Но это, как и планы по углублению сотрудничества с РФ, исчезло с официального сайта "Национального объединения".

Издание связывает это с желанием партии добиться значительных успехов на выборах в парламент Франции. Отмечается, что удаленные с сайта партии предложения появились во время президентской кампании одного из лидеров партии Марин Ле Пен в 2022 году.

"В манифесте "Национальное объединение" выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой", — пишет Politico.

Тогда Ле Пен предлагала искать альянс с Россией по определенным вопросам, таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

Журналисты отмечают, в последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих наиболее противоречивых позиций.

В марте депутаты "Национального собрания" воздержались во время голосования по вопросу военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии "Непокоренная Франция" проголосовали против.

В том же месяце восходящая звезда и президент "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование военного альянса. Барделла станет премьер-министром, если "Национальное объединение" победит на парламентских выборах.

В своей программе на европейских выборах 2024 года партия заявила, что Россия нарушила международное право и провоцировала пересмотр международного порядка.

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Источник: https://www.politico.eu/article/france-far-right-manifesto-russia-nato-national-rally/
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