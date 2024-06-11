Выборы могут все переиграть: Макрон ответил, готов ли он досрочно уйти в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон исключает досрочное сложение своих полномочий президента, если в результате объявления им досрочных выборов к власти придет партия "Национальное объединение". Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский президент сделал во время общения с журналистами "Figaro Magazine".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрона спросили, рассматривает ли он отставку в случае триумфальной победы на досрочных выборах правопопулистского "Национального объединения", если победители начнут выдвигать такие требования.

Французский президент ответил, что исключает сложение полномочий, каким бы ни был результат выборов.

"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", – сказал Эммануэль Макрон.

Стоит напомнить, после поражения пропрезидентских сил на выборах в Европарламент Макрон неожиданно для всех распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы, как того требовали победители, хотя мог не делать этого.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Такое заявление Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце.



