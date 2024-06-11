logo

BTC/USD

66540.90

ETH/USD

3470.28

LTC/USD

77.11

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Выборы могут все переиграть: Макрон ответил, готов ли он досрочно уйти в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы могут все переиграть: Макрон ответил, готов ли он досрочно уйти в отставку

Макрон заверил, что исключает сложение полномочий, каким бы ни был результат выборов

сегодня, 16:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Франции Эммануэль Макрон исключает досрочное сложение своих полномочий президента, если в результате объявления им досрочных выборов к власти придет партия "Национальное объединение". Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский президент сделал во время общения с журналистами "Figaro Magazine".

Выборы могут все переиграть: Макрон ответил, готов ли он досрочно уйти в отставку

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрона спросили, рассматривает ли он отставку в случае триумфальной победы на досрочных выборах правопопулистского "Национального объединения", если победители начнут выдвигать такие требования.                                                                                                                                         

Французский президент ответил, что исключает сложение полномочий, каким бы ни был результат выборов.

"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", – сказал Эммануэль Макрон.

Стоит напомнить, после поражения пропрезидентских сил на выборах в Европарламент Макрон неожиданно для всех распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы, как того требовали победители, хотя мог не делать этого.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Такое заявление Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости