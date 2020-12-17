В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО)

Английский город Бристоль облетела новость о похищении 8-летней Тиолы (Тилли). В среду, 16 декабря, девочка не вернулась домой из Макдональдса. Родители забили тревогу и обратились в полицию. С того момента для них наступил 16-часовой ад.

ФОТО: Из открытых источников

В тот день, примерно в 15:00, соседка Тилли 29-летняя Аннмари Лоутон и ее знакомый по имени Адам забрали девочку, чтобы отвезти её в McDonald's. В течение часа они должны были вернуться домой. Однако прошло несколько часов, но никто так и не вернулся. В 19:00 родители Тиолы сообщают в полицию о пропаже дочери.





За несколько часов до того, как Тиолу объявили без вести пропавшей, Аннмари вышла в прямой эфир со своей страницы в Facebook. В это время в кадре Тиола пела песню Уитни Хьюстон. Вместе с ними был и незнакомый для девочки Адам. Друзья и местные жители откликнулись на видео, в котором умоляли девушку привести Тилли домой. Некоторые пытались вразумить Аннмари и говорили, что если она желает добра Тиоле, она должна привезти её немедленно домой. Но на девушку это никак не подействовало.

Поиски девочки длились на протяжении всей ночи, но результатов это не дало. Сегодня, в 6:00 правоохранители обратились к горожанам с призывом к незамедлительным действиям, в котором Тилли описывается как похищенная Адамом и Аннмари.





Еще пару часов поисков также не дали никакого результата. Через несколько часов Лоутон и Адам были задержаны полицией возле торгового центра в Бристоле, неся что-то, что похоже на мешок игрушек. Ранее полиция опубликовала изображения с камер видеонаблюдения, снятые с Ист-стрит в Бедминстере, на которых Тилли и двое взрослых стояли возле металлической стены, покрытой граффити, и ели еду, купленную в McDonald's. На тот момент девочка уже несколько часов была в розыске.





К счастью, с девочкой не случилось ничего плохого. После задержания похитителей Тиолу вернули родителям. На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Пока остается неизвестным, с какой целью Аннмари и Адам похитили Тилли.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США 2-летний ребенок нашел у родителей пистолет и выстрелил себе в голову пока мать находилась в соседней комнате.

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