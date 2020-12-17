kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22769.58

ETH/USD

657.36

LTC/USD

100.00

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО)

Цель похищения ребенка на данный момент устанавливается

сегодня, 14:25
Автор:

Мокрик Анастасия

Английский город Бристоль облетела новость о похищении 8-летней Тиолы (Тилли). В среду, 16 декабря, девочка не вернулась домой из Макдональдса. Родители забили тревогу и обратились в полицию. С того момента для них наступил 16-часовой ад.

В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО)

ФОТО: Из открытых источников

В тот день, примерно в 15:00,  соседка Тилли 29-летняя Аннмари Лоутон и ее знакомый по имени Адам забрали девочку, чтобы отвезти её в McDonald's. В течение часа они должны были вернуться домой. Однако прошло несколько часов, но никто так и не вернулся. В 19:00 родители Тиолы сообщают в полицию о пропаже дочери.

В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО) - фото 2

За несколько часов до того, как Тиолу объявили без вести пропавшей, Аннмари вышла в прямой эфир со своей страницы в Facebook. В это время в кадре Тиола пела песню Уитни Хьюстон. Вместе с ними был и незнакомый для девочки Адам. Друзья и местные жители откликнулись на видео, в котором умоляли девушку привести Тилли домой. Некоторые пытались вразумить Аннмари и говорили, что если она желает добра Тиоле, она должна привезти её немедленно домой. Но на девушку это никак не подействовало.

Поиски девочки длились на протяжении всей ночи, но результатов это не дало. Сегодня, в 6:00 правоохранители обратились к горожанам с призывом к незамедлительным действиям, в котором Тилли описывается как похищенная Адамом и Аннмари.

В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО) - фото 3

Еще пару часов поисков также не дали никакого результата. Через несколько часов Лоутон и Адам  были задержаны полицией возле торгового центра в Бристоле, неся что-то, что похоже на мешок игрушек. Ранее полиция опубликовала изображения с камер видеонаблюдения, снятые с Ист-стрит в Бедминстере, на которых Тилли и двое взрослых стояли возле металлической стены, покрытой граффити, и ели еду, купленную в McDonald's. На тот момент девочка уже несколько часов была в розыске.

В Англии была похищена 8-летняя девочка (ФОТО) - фото 4

К счастью, с девочкой не случилось ничего плохого. После задержания похитителей Тиолу вернули родителям. На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Пока остается неизвестным, с какой целью Аннмари и Адам похитили Тилли. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США 2-летний ребенок нашел у родителей пистолет и выстрелил себе в голову пока мать находилась в соседней комнате. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9062759/Urgent-search-eight-year-old-girl-Bristol-missing-trip-McDonalds.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ