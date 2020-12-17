В США 2-летний ребенок нашел у родителей пистолет и выстрелил в себе в голову

В городе Фермаунт, что в штате Индиана, произошел ужасный случай – 2-летний Лейтон выстрелил себе в голову из пистолета. Его мать в тот момент была буквально в нескольких шагах от него. Об этом пишет Metro.

ФОТО: Metro

Как выяснилось, в тот день 22-летняя Качи Силс осталась одна с двумя детьми дома, пока муж ушел на работу. В момент, когда она кормила свою младшую дочь, в соседней комнате раздался выстрел. Зайдя в спальню, девушка увидела перед собой своего сына с окровавленной головой. О происшествии Силс сразу же сообщила в полицию и вызвала медиков. Лейтона госпитализировали, но уже после полудня мальчик скончался.

В полиции сообщили, что учитывая все доказательства, смело можно сказать, что ребенок нажал на спусковой крючок пистолета и выстрелил себе в голову один раз. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Оружие Лейтон нашел, судя по всему, в родительской комнате.

Правоохранители отметили, что дополнительной информации о том, где конкретно лежал пистолет и как ребенок совершил выстрел, не будет. По факту смерти 2-летнего Лейтона ведется расследование. Полицейские не исключают, что после выяснения всех обстоятельств будет заведено уголовное дело.

В соцсетях создали страницу, посвященную погибшему мальчику. Там же и собирают деньги на оплату его похорон. Люди, знавшие этого ребенка пишут, что он очень любил свою семью и любил жизнь.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на одной из улиц Лондона, а также о том, ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции.

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