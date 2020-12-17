В США 2-летний ребенок нашел у родителей пистолет и выстрелил в себе в голову

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Мокрик Анастасия
В городе Фермаунт, что в штате Индиана, произошел ужасный случай – 2-летний Лейтон
выстрелил себе в голову из пистолета. Его мать в тот момент была буквально в
нескольких шагах от него. Об этом пишет Metro.
ФОТО: Metro
Как выяснилось, в тот день 22-летняя Качи Силс осталась одна с двумя детьми
дома, пока муж ушел на работу. В момент, когда она кормила свою младшую дочь, в
соседней комнате раздался выстрел. Зайдя в спальню, девушка увидела перед собой
своего сына с окровавленной головой. О
происшествии Силс сразу же сообщила в полицию и вызвала медиков. Лейтона
госпитализировали, но уже после полудня мальчик скончался.
В полиции сообщили, что учитывая все доказательства, смело можно сказать,
что ребенок нажал на спусковой крючок пистолета и выстрелил себе в голову один
раз. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Оружие Лейтон нашел, судя по
всему, в родительской комнате.
Правоохранители отметили, что дополнительной информации о том, где
конкретно лежал пистолет и как ребенок совершил выстрел, не будет. По факту смерти 2-летнего Лейтона ведется
расследование. Полицейские не исключают, что после выяснения всех обстоятельств
будет заведено уголовное дело.
В соцсетях создали страницу, посвященную погибшему мальчику. Там же и собирают деньги на оплату его похорон. Люди, знавшие этого ребенка пишут, что он очень любил свою семью и любил жизнь.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на одной из улиц Лондона, а также о том, ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции.
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