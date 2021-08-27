В Эммануэля Макрона появился "правый" оппонент на следующие президентские выборы

Мишель Барнье, фото: Reuters/Y.German

Бывший главный переговорщик Евросоюза в вопросе Brexit Мишель Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции. Об этом сообщает "The Guardian".

"В эти трудные времена я принял решение и емею решимость ... стать президентом примиренной Франции, уважать французов и уважать Францию", — прокомментировал свое намерение Мишель Барнье.

Он открыто заявляет о правых тонах своей будущей деятельности, в случае избрания президентом, и среди первоочередных своих задач называет восстановление авторитета Франции на международной арене, а также значительное ограничение потоков иммиграции.

Мишель Барнье отмечает, что имеет многолетний опыт дипломатической деятельности и сотрудничества с главами различных государств и правительств, в целях сохранения единства всех европейских стран.

70-летнего Барнье называют "политическим ветераном Франции", ведь с 90-хх годов прошлого века он был депутатом Европарламента и Национальной ассамблеи Франции, министром иностранных дел Франции и еврокомиссаром по вопросам внутренней торговли и услуг.

Сейчас Мишель Барнье является авторитетным членом правых республиканцев и самым известным из четырех кандидатов от партии, заявивших о своем намерении баллотироваться. Не исключено, что внутри партии пройдут первичные выборы единого кандидата в президенты, если правых кандидатов не станет меньше, или, если не появится явный фаворит.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на территории департамента Дром местный житель ударил президента Франции Эммануэля Макрона. По словам свидетелей инцидента, во время нападения хулиган скандировал французский королевский боевой клич.

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