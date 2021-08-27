logo
Русский Українська

BTC/USD

47192.02

ETH/USD

3110.87

LTC/USD

168.48

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция В Эммануэля Макрона появился "правый" оппонент на следующие президентские выборы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Эммануэля Макрона появился "правый" оппонент на следующие президентские выборы

Кандидат на пост президента Франции от правых сил бросает вызов Макрону, потому что говорит, что желает действительно «изменить страну»

сегодня, 09:57
Автор:

Лилия Боровая

В Эммануэля Макрона появился "правый" оппонент на следующие президентские выборы

Мишель Барнье, фото: Reuters/Y.German

Бывший главный переговорщик Евросоюза в вопросе Brexit Мишель Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции. Об этом сообщает "The Guardian".

"В эти трудные времена я принял решение и емею решимость ... стать президентом примиренной Франции, уважать французов и уважать Францию", — прокомментировал свое намерение Мишель Барнье.

Он открыто заявляет о правых тонах своей будущей деятельности, в случае избрания президентом, и среди первоочередных своих задач называет восстановление авторитета Франции на международной арене, а также значительное ограничение потоков иммиграции.

Мишель Барнье отмечает, что имеет многолетний опыт дипломатической деятельности и сотрудничества с главами различных государств и правительств, в целях сохранения единства всех европейских стран.

70-летнего Барнье называют "политическим ветераном Франции", ведь с 90-хх годов прошлого века он был депутатом Европарламента и Национальной ассамблеи Франции, министром иностранных дел Франции и еврокомиссаром по вопросам внутренней торговли и услуг.

Сейчас Мишель Барнье является авторитетным членом правых республиканцев и самым известным из четырех кандидатов от партии, заявивших о своем намерении баллотироваться. Не исключено, что внутри партии пройдут первичные выборы единого кандидата в президенты, если правых кандидатов не станет меньше, или, если не появится явный фаворит.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на территории департамента Дром местный житель ударил президента Франции Эммануэля Макрона. По словам свидетелей инцидента, во время нападения хулиган скандировал французский королевский боевой клич.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/aug/26/michel-barnier-to-run-in-french-presidential-election
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ