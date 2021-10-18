В Германии разбился вертолет: что известно о происшествии

В Германии произошла авиакатастрофа с летальным исходом. В результате падения вертолета погибли люди. Об этом пишет SCMP.



Вертолет разбился в лесу, фото DPA

Известно, что происшествие случилось 17 октября утром. В лесу, расположенном в немецкой земле Баден-Вюртемберг, упал вертолет с пассажирами на борту. Как сообщают в полиции земли, предварительно, погибли три человека в результате этой аварии. Там говорят о погибшем пилоте и двух пассажирах.

Вертолет Robinson R44 был рассчитан на четыре человека. Авиакатастрофа произошла недалеко от города Бухен. На месте работали спасатели и представители правоохранительных органов. Обломки разбросаны по территории леса на сотни метров от места, где упал вертолет. Часть мусора висит на деревьях. Также сообщается, что работники оперативных служб обнаружили одно из тел погибших, которое отбросило на 50 метров от места, где упала основная часть вертолета.



В полиции и в Федеральном бюро по расследованию авиакатастроф Германии начали расследование причин аварии. Пока никаких догадок почему вертолет упал нет. Причины катастрофы там смогут назвать только через несколько месяцев, когда будет расследовано дело и выявлены все факты и доказательства. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, они собирают обломки и осматривают территорию леса в том числе и с помощью беспилотников.

Как сообщал портал "Комментарии", в Тунисе во время военных учений разбился вертолет. В результате происшествия погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел в городе Габес, на юго-востоке страны. Расследование происшествия продолжается.



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