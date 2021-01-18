В Индии после вакцинации от коронавируса умер медик

В индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш после вакцинации от коронавируса умер сотрудник правительственной больницы. Об єтом информирует ТАСС.

В Индии спустя сутки после вакцинации от коронавируса умер медик - фото: из открытых источников

Так, в субботу, 16 января, медику была сделана прививка. Именно в этот день в Индии началась кампания по вакцинации от COVID-19. Уже спустя сутки мужчина стал жаловаться на плохое самочувствие. По его словам, дышать становилось всё тяжелее, будто бы что-то сжимает в груди. Спустя некоторое время после этих жалоб он скончался.

Коллеги погибшего предполагают, что смерть наступила не из-за вакцинации. Они объясняют это тем, что это вовсе не похоже на реакцию после прививки от COVID-19. Главврач больниц, по имени Гарг, отметил, что в субботу, в день вакцинации, у его сотрудника было всё в порядке и жалоб на здоровье не было. Хотя реакция проявилась бы практически сразу.

По словам родственников погибшего, он жаловался на плохое самочувствие еще до проведения ему вакцинации. В итоге медики сообщили, что медбрат умер от кардиогенного шока, который был вызван сердечно-легочным заболеванием.

Напомним, что в Израиле произошло несколько смертей после вакцинации от коронавируса. Их погибших объединяет одно — возраст. То есть, все четверо умерших были преклонного возраста. Медики уверены, что причиной смерти стали их заболевания, а не прививка.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Минздраве не подтвердили, что поставка вакцины через фирму "Лекхим" была требованием китайской стороны, а также о том, что в Минздраве рассказали как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса.

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