В Индии после вакцинации от коронавируса умер медик

Язык
Coinspot 18.01.2021
BTC/USD
36370.57
ETH/USD
1225.48
LTC/USD
142.27
НБУ 18.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В индийском
городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш после вакцинации от коронавируса умер сотрудник
правительственной больницы. Об єтом информирует ТАСС.
В Индии спустя сутки после вакцинации от коронавируса умер медик - фото: из открытых источников
Так, в субботу, 16 января,
медику была сделана прививка. Именно в этот день в Индии началась кампания по вакцинации от COVID-19. Уже спустя сутки мужчина стал
жаловаться на плохое самочувствие. По его словам, дышать становилось всё
тяжелее, будто бы что-то сжимает в груди. Спустя некоторое время после этих
жалоб он скончался.
Коллеги погибшего предполагают, что смерть наступила не
из-за вакцинации. Они объясняют это тем, что это вовсе не похоже на реакцию
после прививки от COVID-19. Главврач больниц, по имени Гарг,
отметил, что в субботу, в день вакцинации, у его сотрудника было всё в порядке
и жалоб на здоровье не было. Хотя реакция проявилась бы практически сразу.
По словам родственников погибшего, он жаловался на плохое самочувствие еще до проведения ему вакцинации. В итоге медики сообщили, что медбрат умер от кардиогенного шока, который был вызван сердечно-легочным заболеванием.
Напомним, что в Израиле произошло несколько смертей после вакцинации от коронавируса. Их погибших объединяет одно — возраст. То есть, все четверо умерших были преклонного возраста. Медики уверены, что причиной смерти стали их заболевания, а не прививка.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Минздраве не подтвердили, что поставка вакцины через фирму "Лекхим" была требованием китайской стороны, а также о том, что в Минздраве рассказали как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости