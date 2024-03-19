В Минобороны Франции рассказали, где будут размещены французские войска в Украине

Как сообщил Винсент Арбаретье, французские военные могут быть размещены вдоль реки Днепр на правом берегу. По его словам, таким образом французские военные показали бы стране-агрессору ту "красную линию", за которую переступать нельзя.

Армия Франции

Кроме того, добавил подполковник, размещение французских военных вдоль границы с Беларусью смогло бы обезопасить Киев от нападения. По всей видимости, добавил Арбаретье, может быть принято решение о том, что военные будут размещены и вдоль Днепра, и вдоль границы с Беларусью.

При этом сотрудник Минобороны предположил, что в Украину могут направить 20 000 французских военных, которые будут сформированы в специальные мобильные бригады. По его словам, мобильность нужна для того, чтобы развернуть такие подразделения, которые смогут быстро реагировать, если ситуация будет меняться. Подполковник добавил, что предположительно будут созданы подразделения ближнего боя, боевые подразделения, а также подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать россиян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль в колонке для Le Monde рассказал, что французская армия готовится к тяжелым боям. По его словам, у Франции есть определенные обязательства перед своими союзниками, с которыми были подписаны оборонные соглашения. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о союзниках в Европе. Очевидно, здесь речь идет именно об Украине. Шиль добавил, что в армию Франции приходят многие молодые люди, и они полностью подготовлены.

Вместе с тем, в российской внешней разведке заявили, что Франция готовится направить свои войска в Украину. На первом этапе речь идет об отправке 2000 военных.