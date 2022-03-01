В Минобороны РФ рассказали по каким объектам в Киеве готовятся нанести удары

В Минобороны России заявили, что нанесут удары по технологическим объектам СБУ и 72-м главном центре информационно-психологических спецопераций в Киеве. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Минобороны РФ разместили "РИА Новости".

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Оккупанты предупреждают, что намерены продолжить ракетный обстрел территории Украины, в частности, грозятся нанести удары по важным объектам в столице Украины.

При этом в российском Минобороны не скрывают, что в результате обстрелов может пострадать мирное население Украины. Оккупанты советуют украинцам, проживающим недалеко от ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, поскольку по них тоже может быть нанесен удар.

Минобороны России также сообщило, что после того, как РФ начала широкомасштабное вторжение в Украину существенно увеличилось количество информационных атак на государственные органы РФ. К тому же из Украины начало поступать очень много угроз со стороны Украины. Угрозы получают также обычным россиянам. В Минобороны РФ считают, что атаки проводит 72-ой главный центр информационно-вооруженных сил Украины и силы киберопераций СБУ. Именно с этим и связаны намерения Кремля осуществить новую атаку.

Отметим, некоторые подконтрольные российской власти СМИ, уже сообщали, что здание 72-го учебного центра информационно-психологических операций ВСУ в Броварах разрушено.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты рассказали, почему из-за вторжения в Украину экономика Российской федерации на грани, но это еще не самое худшее, что может произойти.





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